Cesena, Endas Atletica e Avis alleati per la cittadinanza attiva

Avis Cesena ed Atletica Endas Cesena si alleano nel nome della solidarietà e della cittadinanza attiva.

Nei giorni scorsi la Casa del Donatore si è svolto un primo incontro fra le due realtà associative che aveva l’intento di sensibilizzare sul tema della donazione e di fornire informazioni puntuali sulla raccolta di sangue. Numerosa la delegazione della società sportiva che ha partecipato all’incontro. Ma a rendere ancora più significativa la serata, il fatto che, nell’occasione, diversi rappresentanti Endas si siano anche sottoposti ai test per diventare donatori.

“È il primo passo di una collaborazione che sarà sicuramente fruttuosa – afferma il presidente di Avis Cesena Gualtiero Giunchi -. Lo sport non è solo palestra di attività fisica, ma anche scuola di vita e di valori, soprattutto per i più giovani. Ecco perché noi di Avis attribuiamo un grande significato al dialogo con una delle realtà sportive più importanti di Cesena, per dar vita a un rapporto più stretto e costruttivo con il mondo dello sport che ci porti ad allargare il numero dei donatori”.

“Una società sportiva che pensa soltanto ai risultati agonistici ha perso in partenza - commenta Barbara Valdifiori, Presidente Endas -; ha il dovere di svolgere un’azione educativa nei confronti dei ragazzi che la frequentano. Diventare donatori di sangue è un’occasione di fare qualcosa di tangibile per la propria comunità e per sé stessi. Questo incontro con gli amici di Avis Cesena, che ci auguriamo sia il primo di una lunga serie, persegue proprio questo obiettivo, fondamentale nella filosofia del nostro club da oltre cinquant’anni.”

Già fissato un nuovo appuntamento di questa collaborazione: infatti ci sarà anche Avis fra i partecipanti di “Cesena Plogging 2024”, l’evento ecologico – sportivo promosso dal l’Atletica Endas Cesena per sabato 23 marzo.