Cesena, elezioni: Cesena siamo noi, Cambiamo e Italia Viva alleate in appoggio a Giangrandi provano a fare da terze incomode

Cesena siamo noi prova a fare la parte della terza incomoda, lanciando un nuovo candidato sindaco, Marco Giangrandi, e uscendo dal suo civismo solitario: alle elezioni amministrative di giugno correrà in alleanza con Cambiamo, la lista guidata da Andrea Rossi, che cinque anni fa sfidò al ballottaggio Enzo Lattuca, col sostegno dei partiti del centrodestra, che questa volta hanno deciso di puntare su Marco Casali, esponente di Fratelli d’Italia, e con i renziani di Italia Viva, che portano dentro la coalizione un partito a tutti gli effetti e con un respiro nazionale. Per il resto, ambiente e partecipazione sono le parole nel dna di Csn che scandiranno la campagna elettorale, ma affiancandole a concetti come centralità dell’impresa e largo alla cultura. Oltre, naturalmente, a manutenzioni del territorio, una priorità obbligata dopo il disastro dello scorso maggio, e per Giangrandi ancora di più, visto il suo ruolo alla guida del comitato degli alluvionati. Tutto questo con un punto di partenza: «Vogliamo che il cittadino sia al centro, perché oggi non viene ascoltato né tanto meno coinvolto».

Due defezioni importanti ma grandi ambizioni

Ieri mattina, in una sala della sede di Confartigianato a Torre del Moro, l’aspirante sindaco e i rappresentanti dell’insolito terzetto politico che lo spalleggia si sono presentati ufficialmente, davanti a quasi 80 persone. Tra tanti nomi noti, si è notata l’assenza di due pezzi da novanta: Vittorio Valletta, già candidato sindaco di Cesena siamo noi nelle due passate tornate elettorali, ed Enrico Castagnoli, consigliere comunale di Cambiamo legato al mondo cattolico, che ottenne il record assoluto di preferenze nelle votazioni del 2019. Su entrambi i presenti hanno speso parole di stima, ma resta il fatto significativo che due dei protagonisti della scena politica cittadina degli ultimi anni hanno preferito non abbracciare questa avventura.

Parlando di loro stessi, quelli che invece ci credono hanno assicurato di potere garantire «competenza» e «credibilità» e si sono detti convinti di arrivare al ballottaggio. In questo caso, così come se restassero esclusi dall’eventuale secondo turno che scatterà se nessuno dei candidati conquisterà almeno il 50% dei consensi più uno, non si sbilanciano però su quale sarebbe la loro linea nei confronti delle altre coalizione in campo. Giangrandi si è limitato a dire che la loro terzietà, dovuta alla volontà di rappresentare il centro in un quadro in cui gli altri due schieramenti vengono descritti come impegnati in una «lotta di trincea», con «posizioni troppo estreme», non è pregiudiziale a un confronto con chiunque abbia «convergenze sui progetti per la città». Cesena siamo noi, Cambiamo e Italia Viva promettono infatti che i loro programmi saranno ben agganciati alle necessità del territorio e a una visione futura, che «deve guardare al 2050»

Le priorità delle tre forze politiche

Nelle file dei sostenitori di Renzi, Tommaso Pirini e Laura Maria Moretti (che è stata anche segretaria del Pd cesenate) hanno aggiunto che è fondamentale capire che anche il futuro di Cesena dipende in gran parte dall’appartenenza all’Unione Europea, che Moretti vorrebbe non fosse solo un insieme di Stati ma un soggetto davvero unito, capace di incidere di più sulle politiche nazionali.

Tra gli esponenti di Csn, il consigliere comunale Denis Parise si è soffermato sull’esigenza di «rimettere insieme l’uomo e l’ambiente, troppo sfruttato», stendere un «regolamento per le manutenzioni del verde sia privato che pubblico», «investire di più in manutenzioni sul territorio», «revisionare il Piano regolatore, azzerando la possibilità di consumare suolo, ora concessa fino a un limite del 3%», realizzare «il Lotto Zero della Secante, che sbuca assurdamente in via San Cristoforo la via Emilia bis, ma in un’ottica non auto-centrica mettendo a disposizione modelli di mobilità alternativi», mettere davvero in sicurezza la E45, che «va allargata perché è sprovvista di corsie d’emergenza, e munita di barriere anti-rumore»; Vania Santi e Raffaella Pirini hanno invece insistito sulla necessità di puntare di più sullo sviluppo culturale, contestando «la destrutturazione della Biblioteca Malatestiana, sovraccaricata di troppe funzioni, tra cui la creazione di una sala cinema all’interno che non serviva, lo smantellamento del San Biagio, l’occasione persa della rocca e del suo parco e gli spazi troppo piccoli per la futura pinacoteca e il nuovo museo archeologico».

Per Cambiamo, Andrea Rossi ha sostenuto che «le diversità dentro la coalizione sono un punto di forza», osservando che «sarebbe stato più facile fare la stampella della destra, ma non sarebbe stata la cosa migliore per Cesena», che ha definito «la bella addormentata»: Luigi di Placido, che fa parte dello stesso gruppo consiliare, ha invece messo l’accento su tre punti programmatici, e cioè «un piano strategico, cioè un tavolo con tutti gli attori, dove si disegni come sarà la città tra vent’anni», la creazione di «un terreno fertile per gli imprenditori, con meno burocrazia e tasse più leggere, anche per evitare che insedino le loro attività in altri territori, come sta accadendo spesso», e «pur senza descrivere la città come il Bornx, perché non lo è» il potenziamento della «sicurezza con più forze di polizia, che si possono ottenere ora che Cesena è diventata capoluogo».

Il candidato sindaco

Dal canto suo, Giangrandi, dopo avere ricordato i 10 anni di storia di Cesena siamo noi, ai quali ha contribuito arrivandoci dal comitato “Centro anch’io”, ha invitato ad avere lungimiranza e coraggio. «Oggi stiamo beneficiando di progetti che furono pensati trent’anni fa. Dobbiamo tornare a fare la stessa cosa e invece l’attuale classe dirigente fa progetti che non guardano oltre la campagna elettorale. Dobbiamo mettere al centro il cittadino, ma anche sapere che non si può sempre accontentare tutti, vanno fatte delle scelte. Per esempio, dopo l’alluvione, possiamo dire a mia madre che non potrà più abitare lì dove ha vissuto?». Infine, una spinta allo sviluppo, perché «Cesena non sta più crescendo, come ha fatto in passato. Il distretto informatico romagnolo, nonostante Cesenalab, non riesce a decollare: non riusciamo a trattenere qui gli studenti che frequentano le nostre eccellenti università. E ci servono più investimenti pubblici con ritorni forti che abbiano effetti positivi nel tempo, per esempio sulla cultura e sulle manutenzioni del territorio».