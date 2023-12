Cesena, eguagliato il record per il caldo di giorno e battuto quello di notte

Le feste di Natale 2023 e più nello specifico l’ultima decade del mese di dicembre e la giornata di ieri, sono ufficialmente segnate con la penna rossa nelle statistiche meteorologiche del cesenate. Nel breve volgere di una dozzina di ore è stato disintegrato il record di caldo notturno, con quasi 4 gradi di differenza rispetto a quanto la storia degli ultimi 60 anni aveva fatto segnare. Mentre per quanto riguarda le massime il record è stato eguagliato.

I dati sono quelli raccolti puntualmente e giornalmente da Arpae regionale, tramite le sue centraline capillarmente disposte lungo tutto l’arco del territorio di competenza.

Quella che da più tempo raccoglie dati a Cesena è la centralina definita “Cesena Urbana”. Che per quanto riguarda l’ultima decade di dicembre aveva fino ad ora fatto segnare il suo top nella storia contemporanea il 21 dicembre del 1993 quando la colonnina di mercurio si era fermata a 21 gradi.

Ieri a mezzogiorno quel record è stato eguagliato. Con una temperatura che pareva già da un giorno almeno in procinto di diventare quella record visto che due giorni fa la massima (alle ore 15) era arrivata a 19,3°.

Dodici ore prima del record di massima eguagliato era stato frantumato il record di temperatura minima più calda del periodo.

Il precedente massimo dell’ultima decade di dicembre risaliva sempre ad un 21 dicembre ma del più recente anno 2019; quando di notte la colonnina di mercurio non era scesa sotto ai 12,3°. Ieri a mezzanotte la minima segnata dalla centralina Cesena Urbana è stata di ben 16 gradi.

Per il fine settimana di Natale e l’intera settimana che conduce fino all’ultimo dell’anno le previsioni parlano di un calo rispetto alla giornata di ieri. Ma si resterà comunque in una fase anomala meteorologica. Infatti almeno fino a martedì 2 gennaio la previsione è che la temperatura massima si mantenga sempre al di sopra dei 10°. Con una previsione di 7° di massima che per ora è collocata soltanto nella giornata del 2 gennaio. Tra la fine di oggi e la giornata di Santo Stefano è previsto anche il ritorno delle nuvole. Ma sul cesenate ad ora o sono preventivate piogge. Di questo passo, insomma, la classica “passeggiata in spiaggia” a Cesenatico che di solito i cesenati amano fare a Pasqua, si può metterla in conto da poter fare anche per Natale.