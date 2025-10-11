Cesena, educazione finanziaria e lavoro: corsi gratuiti per promuovere l’autonomia delle donne

Costruire il proprio futuro professionale e saper gestire autonomamente il denaro. L’Associazione Apeiron, che opera sul territorio con lo scopo di promuovere l’autonomia e i diritti delle donne, propone due nuovi percorsi formativi gratuiti che prenderanno il via nei prossimi giorni. Si tratta, nello specifico, di due iniziative diverse ma complementari, pensate per offrire strumenti concreti di crescita personale, professionale ed economica, e sostenute dal Comune di Cesena – attraverso l’Assessorato alle Politiche delle differenze – e dalla Regione Emilia-Romagna.

‘Ricomincia da te: costruisci il tuo futuro professionale’. Questo primo percorso è dedicato alle donne impegnate nella ricerca di una nuova direzione nel loro cammino professionale: che si tratti di rientrare nel mondo del lavoro dopo una pausa, cambiare strada o intraprendere un’attività in proprio. Il corso si articola in due moduli formativi: uno dedicato agli aspetti tecnico-giuridici del lavoro (come orientarsi tra contratti, diritti, normative), e uno sul potenziamento delle competenze trasversali fondamentali oggi in ogni ambito lavorativo, come la comunicazione efficace, la gestione del tempo, l’autoefficacia. A completare il percorso, ogni partecipante avrà accesso a un servizio di coaching individuale, per lavorare in modo personalizzato su obiettivi, risorse e strategie. Gli incontri si terranno a Casa Bufalini da martedì 14 a giovedì 30 ottobre, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, per un totale di 6 appuntamenti.

‘I miei soldi? Li gestisco io!’ – Corso di educazione finanziaria per donne. Questa proposta nasce dall’esigenza di dare alle donne gli strumenti per prendere in mano la propria vita finanziaria. Ancora oggi infatti molte ragazze crescono senza un’educazione finanziaria completa e consapevole, ritrovandosi da adulte in situazioni di dipendenza economica o vulnerabilità. Il corso è rivolto a 15 donne e si sviluppa in tre incontri serali all’Opificio Artaj (viale Resistenza, 57). Si parlerà di credenze e pregiudizi legati al denaro, come costruire un budget e pianificare le spese, come risparmiare e, per chi lo desidera, iniziare a investire. Non si tratta solo di numeri: imparare a gestire i propri soldi significa anche riconoscere il proprio valore, fare scelte consapevoli e difendersi da forme sottili di abuso, come la violenza economica. Le lezioni si terranno nelle giornate di mercoledì 8, 15 e 22 ottobre, con incontri dalle ore 18:00 alle ore 20:00. Il corso, gratuito ma con richiesta di iscrizione, sarà condotto da Amanda Edwards, fondatrice di Tidy My Money, e da Deborah Gianola, Wealth Manager.