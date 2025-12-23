Cesena, edilizia residenziale pubblica e sociale: bando per tre aree per nuovi alloggi

Con l’obiettivo di incrementare e diversificare l’offerta abitativa di nuovi alloggi di Edilizia residenziale pubblica (Erp) e sociale (Ers), l’Amministrazione comunale di Cesena ha pubblicato un bando relativo all’assegnazione di tre aree destinate all’edilizia residenziale pubblica, con l’obiettivo di favorire la realizzazione di nuovi alloggi e di ampliare l’offerta abitativa sul territorio comunale.

Le aree interessate si trovano a San Mauro, in via Savio, e a Sant’Egidio, entrambe in via Assano, e sono destinate alla costruzione di edifici residenziali con diverse tipologie di abitazioni, pensate per rispondere alle esigenze di famiglie, cittadini e realtà impegnate nel settore dell’abitare sociale.

Il bando è rivolto a cittadini associati, cooperative di abitazione, imprese di costruzione, enti pubblici, fondazioni e associazioni che operano in ambito sociale e assistenziale, interessati a partecipare allo sviluppo di nuovi interventi residenziali nel territorio comunale.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del 9 marzo 2026, secondo le modalità indicate nel bando ufficiale. Tutti i dettagli relativi alle aree, ai criteri di assegnazione e alle condizioni di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Cesena, dove è possibile consultare il testo completo del bando e la relativa documentazione.