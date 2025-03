Cesena, ecologisti in cima alla gru contro i mutamenti cliatici: il “tin bota un caz” diventa virale con un video

È stata documentata anche con un video girato per diffondere il messaggio ecologista che si è voluto lanciare l’azione fatta durante la notte tra mercoledì e giovedì dal movimento per il clima “Extinction Rebellion”. Un attivista di quel gruppo ha appeso uno striscione in cima alla gru installata in piazza della Libertà per i lavori in corso per realizzare la nuova pinacoteca. Riportava la scritta “Tin bota un caz! L’alluvione non è maltempo, è crisi climatica”. Una critica all’assenza di politiche locali e nazionali di mitigazione dei cambiamenti climatici.

Il gesto di protesta in pieno centro a Cesena è stato mostrato attraverso i canali social di Xr Romagna e Xr Italia, con un brevissimo filmato, accompagnato da un messaggio eloquente: «In questi giorni è arrivata l’ennesima allerta meteo e i politici continuano a parlare di maltempo. Con alluvioni sempre più frequenti e frane all’ordine del giorno non è più possibile chiudere gli occhi davanti alla crisi climatica. Con Extinction Rebellion siamo qui per appellarci alla Romagna e all’Italia perché non si può continuare così. Proprio per questo, finché la politica non agirà, al “tin bota” rispondiamo “un caz”».

Mercoledì prossimo, alle 18.30, “Extinction Rebellion” si presenterà per la prima volta a Cesena, con un evento aperto a tutti, al circolo Arci “Arcobaleno” in via Vigne, 83, con interventi di Andrea Fantini, ricercatore dell’Università di Bologna e autore del libro “Un autunno caldo”, e di Gabriele Antolini, climatologo dell’Arpae, seguiti da un momento conviviale.