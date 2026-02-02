Cesena, ecco “Run4Rare”: la camminata contro le malattie genetiche rare domenica 22 febbraio

Le malattie genetiche rare, considerate nel loro insieme, rappresentano una realtà molto più diffusa di quanto si creda comunemente. Si tratta di patologie di origine genetica che spesso si manifestano fin dalla nascita o nella prima infanzia. Nella maggior parte dei casi sono condizioni complesse e croniche, ancora poco conosciute, che richiedono percorsi terapeutici personalizzati, un supporto continuativo e una solida rete di assistenza per i bambini e le loro famiglie.

Per accendere i riflettori su questa realtà e offrire un aiuto concreto nasce ‘RUN4RARE’, la camminata e corsa solidale in programma domenica 22 febbraio a Cesena, con partenza da piazza del Popolo. L’evento, patrocinato dal Comune di Cesena e dall’Ausl Romagna, non è competitivo ed è aperto a tutti: bambine a bambini, adulti e famiglie.

Il ritrovo dei partecipanti all’evento di domenica 22 febbraio è fissato per le ore 08:30, con partenza alle ore 10:00 nella splendida cornice di piazza del Popolo. Sono previsti tre percorsi, pensati per coinvolgere persone di tutte le età e con diversi livelli di preparazione:

• 2 chilometri (percorso corto, per i bimbi, tutto all’interno del centro storico);

• 7 chilometri (percorso medio);

• 11 chilometri (percorso lungo).

Sarà una mattinata all’insegna dello sport e del divertimento, con musica e punti ristoro collocati lungo i percorsi a cura della Polisportiva San Carlo, in un clima di condivisione e partecipazione collettiva. La quota di partecipazione promozionale valida per la prima edizione (a titolo di donazione) è di 3 euro, con tariffa ridotta a 1 euro per i bambini sotto i 10 anni; la partecipazione è gratuita per i bambini sotto i 12 mesi. Ad ogni partecipante sarà consegnato il pettorale identificativo della manifestazione e gadget (fino ad esaurimento scorte). Per i bambini inoltre ci saranno tante belle sorprese.

Il ricavato dell’evento sarà destinato all’acquisto di materiali, ausili e strumenti utili per i terapisti dell’AUSL e agli insegnanti che seguono quotidianamente i bambini affetti da malattie genetiche rare, contribuendo a rendere più efficaci i percorsi terapeutici ed educativi. Questo sarà possibile anche grazie alla collaborazione con l’Associazione All Together Charity che aderisce al progetto ‘Pediatria a misura di Bambino’.