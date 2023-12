Cesena, ecco la rotonda all’ex Zuccherificio VIDEO

Dalla scorsa notte la viabilità in zona ex Zuccherificio, tra il Ponte Europa Unita e le vie Machiavelli e Italo Calvino, è regolata da una rotonda sperimentale composta da barriere plastiche tipo ‘new jersey’ con applicazioni catarifrangenti. È questa una importante modifica alla viabilità che contribuirà all’innalzamento degli standard di sicurezza stradale, richiesta dal Quartiere Centro Urbano e accolta dagli uffici comunali della Mobilità e dei Lavori pubblici con lo scopo di decongestionare il traffico veicolare soprattutto nelle ore di punta, in corrispondenza con l’entrata e l’uscita dagli uffici e da scuola.

Al fine di consentire migliori condizioni di sicurezza e con l’obiettivo di assicurare la piena sicurezza agli operatori del cantiere, esattamente un mese fa nella zona oggetto della modifica, la ditta Sear Costruzioni Stradali Spa di Cesena ha eseguito un intervento di arretramento dei marciapiedi, con relativo ampliamento dell’area, al fine di collocare la rotatoria sperimentale e temporanea.

Il progetto, dell’ammontare complessivo di 50 mila euro, interessa la zona dell’ex Zuccherificio all’incrocio fra le vie Machiavelli, Italo Calvino e il Ponte Europa Unita, regolato fino ad oggi da un impianto semaforico. Inoltre, la vicinanza del ponte Europa Unita al fiume Savio comporta un flusso di attraversamento verso la zona Nord Est della città e verso Forlì. L’impianto semaforico con le numerose fasi dovute alle varie svolte a sinistra e agli attraversamenti pedonali rallentavano in modo considerevole la capacità di deflusso dei veicoli.