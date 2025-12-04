Cesena, ecco la ludo carrozzina per i piccoli pazienti della Pediatria

E’ pensata per rendere più rassicuranti gli spostamenti intra-ospedalieri dei bambini, la nuova ludo carrozzina entrata in servizio nel reparto di Pediatria dell’ospedale Bufalini di Cesena. E’ stata donata dall’associazione Aquilone di Iqbal, in collaborazione con la Bcc Ravennate, Forlivese e Imolese. La cerimonia di ringraziamento si è svolta ieri in Pediatria, alla presenza della direttrice del presidio ospedaliero Marisa Bagnoli, del direttore della Pediatria Marcello Stella, della coordinatrice Alice Rasi e la direttrice dell’Urp, accoglienza e fundraising Elisabetta Montesi e Manuela Guido dell’ufficio fundraising che hanno accolto il presidente dell’Aquilone di Iqbal Roberto Flangini accompagnato dai clown dottori “i nasi rossi del dott. Jumba” e la rappresentanza della Banca di Credito cooperativo ravennate forlivese ed imolese con Cosmas Massimiliano capo area, Raffaele Scozzoli responsabile di filiale di Martorano e Flavio Gigli consulente della filiale di Martorano. “Colorata, sicura e progettata per trasformare i momenti più delicati in un’esperienza giocosa, la ludo-carrozzina aiuta a diminuire la paura e l’ansia nei piccoli pazienti e nei loro genitori durante i trasferimenti verso sale diagnostiche, sale operatorie o altri reparti”, spiega l’Ausl della Romagna ringraziando i donatori.