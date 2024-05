Cesena, ecco l’ascolto empatico gratuito all’hub di Borello

Un nuovo e ulteriore servizio prenderà avvio nell’hub di comunità di Borello (in piazza San Pietro in Solfrino 465), struttura a servizio dei cittadini residenti del quartiere ma anche di tutti coloro che vivono nel territorio circostante e nel Comune di Mercato Saraceno, aperta dall’Amministrazione comunale di Cesena nel 2021 all’interno della rete bibliotecaria cittadina Con.te.sto. Si tratta dello sportello di “Ascolto empatico” realizzato nell’ambito del progetto “ArteinCounselling” rivolto alla cittadinanza di tutta la vallata del Savio che sta affrontando momenti di disagio e difficoltà.

L’ascolto empatico è una modalità di comunicazione che si basa sulla capacità di comprendere il punto di vista, i sentimenti e le emozioni dell’interlocutore, senza giudicare o criticare. Inoltre, l’obiettivo di questo nuovo servizio è di comprendere i bisogni e le richieste di ogni singolo utente (relative ad eventuali conflitti familiari o relazionali, problemi legati al lavoro, gestione delle emozioni, malattie) per poi condividerle con i vari Servizi comunali, ma anche con i professionisti di riferimento. I laboratori esperienziali che verranno proposti inoltre si baseranno sull’inclusione e l’integrazione sociale servendosi del gioco come mezzo comunicativo per integrare le diverse realtà e culture. I cittadini saranno accolti da Stefania Ugolini, gestalt counsellor e arteterapeuta, su appuntamento e su accesso volontario.

Il nuovo servizio di comunità, del tutto gratuito e supportato dall’Unione Valle del Savio e accessibile a tutti i cittadini residenti nei sei comuni, prenderà avvio in piena estate, in forma del tutto sperimentale. Al momento lo sportello sarà attivo nelle giornate di giovedì 11, 18 e 25 luglio dalle ore 08:30 alle ore 14:30. Per ulteriori informazioni e per prenotarsi è possibile contattare il 347 8684007, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14:30 alle ore 18:30, oppure scrivere a counsellingvallesavio@gmail.com.