Cesena, ecco il progetto “Sommelier Astemio” venerdì 14 alla Buca

A Cesena il mondo del vino diventa, a pieno titolo, veicolo e strumento per sostenere idee e progetti inclusivi. Venerdì 14 giugno dalle 19 il parco Fornace Marzocchi (La Buca) in via A. Manuzzi 145 ospiterà “Cantine all’Aperto”, un percorso di degustazione all’aria aperta volto a valorizzare la tradizione enogastronomica locale promuovendo, al tempo stesso, una missione sociale. Durante l’evento sarà infatti possibile fare un vero e proprio tour di alcune delle migliori cantine romagnole, accompagnato da eccellenze gastronomiche del territorio.

Il progetto “Sommelier Astemio”

La serata, che in caso di maltempo sarà posticipata al 21 giugno, sarà dedicata alla raccolta fondi per il progetto sociale “Sommelier Astemio”, un percorso didattico che utilizza la cultura del vino come strumento di inclusività per ragazzi con bisogni educativi speciali. Il prezzo per partecipare è di 20 euro a persona, che include cinque assaggi di vino e due piatti: saranno presenti banchi di assaggio delle cantine locali e, per quanto possibile, anche i produttori stessi, responsabili dell’inserimento lavorativo di persone colpite da diverse disabilità. Il Sommelier Astemio è un percorso che nasce ufficialmente con il primo corso di formazione organizzato a Bari nel marzo 2022, è frutto della tenacia del delegato barese, Raffaele Massa, e del lavoro dell’Associazione Italiana Sommelier Puglia. Dopo mesi Raffaele Massa e i suoi collaboratori, sostenuti da tutta la regione, sono approdati alla realizzazione di un vero e proprio programma istituzionale e permanente, ovvero uno specifico corso di formazione tenuto da docenti AIS, corredato da un apposito libro: “Io valgo... Imparo a raccontare il vino”. Attraverso il testo e le relative lezioni, gli studenti affrontano i temi fondamentali della didattica AIS (viticoltura, enologia, caratteristiche visive e olfattive dei vini, tecniche di servizio, criteri di abbinamento al cibo) sviluppati attraverso un linguaggio semplice e chiaro, con illustrazioni, fumetti e didascalie idonee a essere comprese e ricordate. Nei prossimi mesi dunque aspiranti Sommelier Astemi impareranno a servire il vino, ad abbinarlo al cibo, a descriverlo con il solo uso della vista e dell’olfatto, acquisendo professionalità in questo ambito. A loro volta i docenti AIS, che mettono a disposizione competenza e impegno, adatteranno terminologia e classificazioni al linguaggio degli studenti, la cui genuina voglia di apprendere è più forte di qualsivoglia ipotetica difficoltà di comunicazione.

Le cantine locali che finora hanno aderito all’iniziativa

1. Podere Vertaglia

2. Monte Sasso

3. Ca di Camilla

4. Mongiusti

5. Maria Galassi

6. Tenuta La Viola

7. Giovanna Madonia

8. Celli

9. De Stefanelli

10. Villa Trentola

11. Villa Venti

12. La Grotta

13. Tenuta Neri

14. Podere Palazzo

15. Leoni

16. Tenuta Santa Lucia

17. Nicolucci

18. Zavalloni

19. Poggio della Dogana

20. Ronchi di Castelluccio

21. Marta Valpiani

22. Tre Re