Cesena, “Earth Hour”: luci spente nella facciata esterna del palazzo del Comune

Oggi, sabato 22 marzo, si celebra l’Earth Hour – Ora della Terra, il più grande evento globale sul contrasto al cambiamento climatico e per la difesa della natura promosso dal WWF Internazionale. Per questa occasione, a Cesena, così come avverrà in moltissime città d’Italia e del mondo, dalle ore 20:30 alle 21:30, anche le luci della facciata esterna di palazzo Albornoz, sede del Comune, resteranno spente. L’obiettivo di questa iniziativa è sensibilizzare istituzioni e popolazione sulla necessità di adottare sempre più politiche di mitigazione dei cambiamenti climatici.

Nata a Sydney nel 2007, Earth Hour è oggi una manifestazione mondiale in continua crescita che nel 2024 ha coinvolto quasi 200 Paesi in tutto il mondo con lo spegnimento simbolico delle luci di migliaia di monumenti, edifici, piazze e strade, insieme a migliaia di momenti di partecipazione e impegno concreto da parte di cittadini, istituzioni, associazioni e imprese.