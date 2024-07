Cesena è sempre più verde: 17 ettari in più e 5.155 nuovi alberi negli ultimi cinque anni

Una città sempre più verde dove i parchi e le aree naturali assumono un ruolo centrale. Dal 2019 al 2024, i parchi e i giardini comunali di Cesena hanno registrato un importante sviluppo di superficie: si è arrivati infatti a 4 milioni e 11.135 metri quadrati, con prevalenza dei parchi attrezzati, in cui i cittadini organizzano iniziative e svolgono attività di diverso tipo, dalle sportive a quelle ricreative-culturali, e del verde storico-culturale, come i centralissimi giardini pubblici e il parco letterario di Villa Silvia Carducci. Complessivamente, il patrimonio delle aree verdi (ben 430, a cui si sommano le aree scolastiche) è cresciuto di oltre 17 ettari e sono stati messi a dimora oltre 5.155 nuovi alberi.

Anche il “verde a forestazione” ha riscontrato un importante incremento nel corso degli ultimi cinque anni, grazie alla realizzazione di due progetti boschivi di particolare riguardo: il bosco nato all’interno dell’area del Fagiolo, lungo la via Machiavelli, e il bosco realizzato in via Sant’Anna, in prossimità degli orti comunali. Il “verde incolto” raggruppa invece aree fra loro molto diverse, con vari gradi di fruibilità ed accessibilità. Si va, ad esempio, dall’area collinare di Formignano alle zone marginali di pianura con destinazioni diverse. Infine, una porzione determinante è rappresentata dalle aree verdi sportive, generalmente date in concessione a società e associazioni che oltre alla gestione ne curano la manutenzione ordinaria, e dai giardini scolastici, implementati di orti didattici e da strutture fruibili dalla popolazione scolastica.

Ad oggi il censimento arboreo avviato nel 2007, ed ogni anno implementato, non è ancora terminato. Gli alberi censiti e controllati al maggio 2024 sono 6.794, su un totale presunto di circa 30.000. Il censimento e i monitoraggi specialistici sono stati effettuati sulla base di priorità: è concluso in relazione alle aree scolastiche, in fase di avanzata esecuzione per i viali principali con alberature di notevoli dimensioni, è stato avviato per le aree verdi a maggiore frequentazione con esemplari arborei già sviluppati. Tra il 2019 e il 2024 il patrimonio arboreo è ulteriormente aumentato in quanto il numero delle piantagioni è stato notevolmente superiore agli abbattimenti dovuti a disseccamenti, problemi di stabilità, danneggiamenti di proprietà private. Nel periodo di riferimento infatti sono stati abbattuti 1.343 alberi di varie dimensioni, mentre la piantagione dei nuovi alberi è stata pari a 5.155 (senza considerare migliaia di arbusti), con un bilancio in attivo pari a 3.812 alberi.

Da un albero per ogni nuovo nato a Green City Cesena per una città sempre più verde e inclusiva. «In questi anni - commenta il sindaco Enzo Lattuca - ci siamo presi cura del verde presente sul territorio comunale di Cesena sviluppando azioni e progetti che hanno coinvolto buona parte della popolazione, moltissime associazioni ed enti del terzo settore e il mondo della scuola. Per una città sempre più verde è indispensabile il coinvolgimento dell’intera comunità perché a politiche efficienti legate a una corretta gestione del verde urbano, devono corrispondere azioni tese a incrementare l’impegno di ogni singolo cittadino sul fronte ambientale. Abbiamo avviato la piantumazione di boschi urbani con migliaia di alberi con lo scopo di assorbire emissioni di anidride carbonica e di creare un ecosistema a tutela delle specie animali. Stiamo creando nuovi spazi naturali per la conservazione della biodiversità. Progressivamente aree urbane asfaltate e pavimentate di Cesena diventeranno verdi e permeabili alle precipitazioni. È anche così - prosegue il sindaco - che proviamo a combattere gli effetti del cambiamento climatico: le aree verdi, infatti, assicurano che la città resista meglio a temperature elevate e precipitazioni violente. L’espansione delle aree verdi non è solo un’esigenza fondamentale per combattere il cambiamento climatico: queste, infatti, forniscono un ambiente sano e piacevole in cui le persone possono rilassarsi e praticare attività sportiva ed i bambini possono giocare. Per questo molti parchi sono stati implementati con attrezzature sportive e giochi inclusivi e per tutti».

Nell’ambito del progetto “Un albero per ogni nuovo nato”, il patrimonio verde di Cesena cresce ogni volta che un’adozione va a buon fine e quando nasce un bimbo o una bimba. Sulla base dei dati statistici raccolti dal 2019 al 2023 sono stati messi a dimora ben 3.119 alberi, tra tigli, querce, prugni, frassini e carpini.