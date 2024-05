Cesena e sanità: sul nuovo Cau Pd soddisfatto, Lega polemica

«Quella di lunedì è una giornata importante per la nostra sanità». La soddisfazione è palpabile nelle parole del Pd di Cesena in seguito all’inaugurazione del Centro di assistenza e urgenza (Cau) del Bufalini.

«Il Cau ci permetterà di rafforzare il sistema delle cure territoriali, dare risposte sanitarie più veloci e sgravare così il pronto soccorso che, in ogni caso, è sempre attivo a pochi passi dal nuovo Cau, per dare un servizio quanto più efficiente possibile al cittadino. Si tratta di un modello innovativo, volto a garantire ai cittadini la cura migliore e una presa in carico tempestiva, messo in campo in diverse realtà locali e che sta dando riscontri positivi. La nostra Regione - evidenziano i dem - sta investendo tanto in sanità pubblica, nonostante i continui tagli da parte del Governo. Nonostante la spesa sanitaria in Italia sia molto ridotta rispetto ad altri paesi europei, in Emilia-Romagna cerchiamo di fare la nostra parte per continuare a garantire una sanità di qualità per tutte e tutti, a prescindere dal portafoglio e dalla carta di credito. Su questo tema continueremo a fare la nostra parte e continueremo a battagliare a livello nazionale per ottenere più risorse economiche e umane e per invertire quella che è una rotta pericolosa intrapresa dal Governo Meloni. Noi siamo e saremo sempre per una sanità pubblica e universalistica».

Di segno completamente opposto il giudizio della Lega di Cesena sul neo inaugurato Cau: «È l’ennesimo taglio di nastro del sindaco uscente in campagna elettorale - dice Enrico Sirotti Gaudenzi - Enzo Lattuca non perde un’occasione per comparire con la fascia tricolore, dal compleanno della nonnina all’inaugurazione del Cau, guarda caso avvenuta a un solo mese dalle elezioni comunali. Ma sui Cau sono stati sollevati numerosi, fondati dubbi: i dati testimoniano che l’avvio dei primi Cau in regione non è affatto brillante. Tutti sappiamo dei cosiddetti ‘accessi impropri’ ai pronto soccorso e della necessità di prevenirli per evitare le attuali lunghissime attese. Ciò non toglie che l’elenco generico dei sintomi per cui accedere ai Cau rischia di creare confusione nel paziente. Non sembra sia chiaro neppure quanti medici (e con quali specializzazioni) e infermieri saranno operativi fin da subito nel Cau cesenate. Non siamo lontani dal vero, infatti, a pensare che gran parte dei problemi del Ps siano da collegare alla carenza cronica di personale specializzato nell’emergenza urgenza».