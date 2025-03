Cesena, è morto l’ex assessore Orio Teodorani

Il mondo politico cesenate è in lutto per la morte a 80 anni di Orio Teodorani, storico esponente del Pci e del Pd, con un passato da assessore comunale. Era da qualche settimana ricoverato in ospedale. “Buon viaggio amico carissimo - scrive Elide Urbini - compagno di tante battaglie, tante iniziative e progetti per ricordare la nostra storia, la storia politica e quella della nostra gente, per rilanciare temi che sembrano oggi obsoleti ma che riguardano la vita di tutti. Restano i nostri libri sulla Resistenza, su Gigi sindaco e la storia di 60 anni che ci ha attraversato. Resta la tua straordinaria e monumentale storia dei comunisti cesenati dal 1921. Dovevamo fare insieme un’altra esposizione fotografica sui cambiamenti dei costumi nel cesenate dagli anni ‘70 del secolo scorso. Un progetto che vedremo come portare avanti”.

Anche l’editore Marzio Casalini gli ha reso omaggio sui social: “Ciao Orio, buon sonno. Con te se ne va, oltre che un protagonista della vita politica e pubblica di Cesena, una buona parte della mia vita e in buona sostanza uno zio, perché come zio ti ho sempre vissuto più ancora che come compagno, amico. Dovunque tu sia spero che continuerai ad avere la forza di dire “Cumpagn a n’ a vi capì”. Un abbraccio e sentite condoglianza a Ilic e famigliari”.