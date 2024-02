Cesena. E’ morto il ciclista investito venerdì: addio a Luciano “Nereo” Nini

A tre giorni dall’impatto tra la sua bici e un furgone dell’auto demolizione il suo cuore non ha retto. Troppe le lesioni riportate per Luciano Nini, 81 anni, che a San Vittore tutti conoscevano con il nome di Nereo.

L’incidente nel quale ha riportato le lesioni fatali è avvenuto poco dopo le 14 dello scorso venerdì. Nini, a dispetto degli 81 anni ancora fisicamente attivissimo, si stava spostando in bicicletta da casa e pedalava a San Vittore, nel tratto di via Settecrociari a ridosso di un salvagente pedonale e a non molta distanza dal chiosco della piadina. La dinamica dell’accaduto è al vaglio della polizia locale che è intervenuta per i rilievi di legge. Di fatto sono ancora in corso e in via di ufficializzazione gli sviluppi delle misurazioni prese dagli agenti. Visto che l’unico testimone oculare dei fatti “si è girato” quando ha sentito l’urto. Ad impatto già avvenuto; e sul posto non ci sono telecamere che possano mostrare nel dettaglio i fatti.

Sul momento, quando è intervenuto il personale del 118 con ambulanza e auto medicalizzata, le condizioni di Luciano Nini non parevano particolarmente serie. Gli esami svolti in pronto soccorso invece hanno però poi dettagliato ben altro. Fratture e traumi a bacino, milza, cranio e al femore sinistro. Col passare delle ore e dei giorni le condizioni dell’81enne sono sempre andate peggiorando fino alla morte, avvenuta due notti fa all’ospedale Maurizio Bufalini.

Nereo Nini era una persona nota a San Vittore. Era stato tra i primi dipendenti dei fratelli Amadori agli albori dell’impero avicolo costruito poi negli anni. Attivo nel Quartiere e sempre al fianco anche della polisportiva sia per gli eventi agonistici che per l’organizzazione delle storiche feste che caratterizzano il paese. Lascia la moglie Maria, i figli Christian, Nicola e Francesca e cinque nipoti. Tra una decina di giorni sarebbe diventato bisnonno.

Le esequie dell’81enne sono già state calendarizzate per domani, alle 9.30 nella chiesa di San Vittore. Il feretro con la salma sarà poi inumato nel vicino cimitero di frazione.