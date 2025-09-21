Cesena: è morto ad 88 anni l’autore della “Bibbia in dialetto”

Lutto per la morte di Franco Alpini. Dopo aver tradotto in dialetto romagnolo la Bibbia impiegando 13 anni (604 pagine), stava traducendo “I Promessi sposi” pure in dialetto romagnolo.

Aveva 88 anni, e ha sempre vissuto a Ponte Pietra di Cesena, ragioniere in più aziende e attivo fino a quasi 75 anni. Dopo si era dedicato alla traduzione in dialetto della bibbia (“La Bébia in dialét rumagnól – Traduzión da l’italién”), durata 13 anni. Ora si stava impegnando in un’altra impresa titanica: la traduzione de “I promessi sposi”. Faceva parte anche della locale congregazione dei testimoni di Geova.

Il pittore montianese Pino Casalboni, 92enne, era un suo grande amico e pure lui testimone di Geova: «Abbiamo perso una grande persona - afferma - Anche un bravo divulgatore visto che ha tradotto la Bibbia in dialetto. Io invece la Bibbia l’ho raccontata nel mio dipinto a rotolo lungo 187 metri lineari».

«Ho tradotto la Bibbia per rendere gloria a Dio, nostro Creatore, il cui nome è Geova - affermava l’autore - la traduzione è un profondo atto di fede per renderla comprensibile anche nel dialetto romagnolo».

Curioso come gli era venuta l’idea: «Con un confratello andai in una casa di campagna a predicare. C’era anche una signora anziana che rimase in silenzio per tutto il tempo e alla fine e ci disse in dialetto “potete dire quello che volete, io ho fatto poca scuola, quindi o mi parlate in dialetto o faccio fatica a capirvi”. Così ho pensato che la Bibbia in dialetto fosse estremamente utile. L’avevo stampata in 140 copie, di cui parte mandata ai confratelli nel mondo, tra cui in Svizzera e negli Stati Uniti».

Due notti fa è arrivata la fine terrena di Franco Alpini che da tempo non godeva più di ottima salute. Ha lasciato tutti addolorati, la moglie Mafalda, il figlio Andrea; altri parenti, tanti conoscenti e amici.

Il funerale si svolgerà martedì.