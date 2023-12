Cesena e i dehors, Fratelli d’Italia: “La proroga del Governo era da sfruttare fino in fondo, Ferrini pervicace nell’errore”

“La proroga ai dehors concessa dal Governo Meloni è da sfruttare fino in fondo, sia perché è una boccata d’ossigeno per le attività, sia perché dà il tempo necessario alle Amministrazioni comunali di redigere regolamenti efficaci e condivisi di concerto con Soprintendenze e associazioni di categoria. Il Comune di Cesena, però, non intende cogliere questa opportunità e si appresta ad affossare i pubblici esercizi in primavera”. Questo il commento di Luca Lucarelli, coordinatore comunale di Fratelli d’Italia, alle parole dell’assessore Luca Ferrini, che ha annunciato come la giunta di centrosinistra non intenda aspettare il 2025 e già a marzo introdurrà le nuove regole per l’occupazione del suolo pubblico.

“Ferrini è pervicace nell’errore - incalza l’esponente di FdI - e invece di concentrarsi su misure urgenti per rivitalizzare il centro, visto che su temi strategici come sosta, sicurezza e arredo urbano si è fermi al palo, accelera sulla crociata contro i gazebo. Ipotecando, di fatto, una partita rilevante e che potrebbe essere gestita dalla nuova amministrazione comunale che scaturirà dalle elezioni di giugno. Inoltre, come hanno sottolineato le associazioni di categoria, la proroga per tutto il 2024 agli attuali dehors è un’opportunità per bar e ristoranti, che hanno investito in queste strutture e che i risultati positivi sono stati ad appannaggio di tutta la città: verande e pedane hanno reso il centro di Cesena più vivo, hanno dato una risposta positiva alle esigenze degli operatori ma anche di tutti i fruitori del cuore antico della città. E’ un’esperienza da difendere e da valorizzare con una adeguata programmazione e regolamentazione condivisa. Anche perché quella stessa Sovrintendenza che pretende di normare sulle tipologie dei dehors, sul colore dei tavolini, sugli ombrelloni dei pubblici esercizi... ha poi permesso l’installazione di quella pensilina a fianco del Palazzo del Ridotto che stride enormemente con il contesto architettonico circostante”.

Il centro storico di Cesena ha però bisogno di altri interventi. “La sosta è un annoso problema e solo ora, a fine legislatura, si apre una possibilità sul fronte del parcheggio del Sacro Cuore - rimarca il coordinatore comunale di Fratelli d’Italia - ma manca una strategia complessiva e soprattutto a lungo termine. Sulla sicurezza non ci sono state negli ultimi anni iniziative concrete, nè in zona stazione, punto critico su cui ribadiamo la necessità di un presidio fisso delle forze dell’ordine, ne per il centro. Il progetto delle Tre Piazze ha per il momento lasciato ai cesenati un grande spazio, ma ancora manca la funzionalità dello stesso, proprio come successo con Piazza della Libertà: dai luoghi agli eventi, dalla cultura allo spettacolo, a Cesena deve essere data una identità - conclude Luca Lucarelli - valorizzando gli sforzi e l’impegno dei tanti operatori privati che stanno investendo sul centro cittadino, nonostante le politiche della giunta Lattuca sembrino scoraggiarli”.