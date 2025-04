Cesena e i dazi di Trump, l’assessore Plumari: “Tutelare il lavoro quotidiano di famiglie e imprese”

Le recenti dichiarazioni dell’amministrazione statunitense riguardo all’introduzione di nuovi dazi sulle importazioni europee destano seria preoccupazione per il tessuto economico del nostro territorio. Le imprese di Cesena e della Romagna, molte delle quali fortemente orientate all’export, potrebbero subire conseguenze significative da queste misure protezionistiche.

“Dobbiamo lavorare affinché il nostro territorio non subisca ricadute negative da scelte politiche e commerciali che rischiano di penalizzare settori d’eccellenza del made in Italy. Serve un’azione forte e coesa per difendere le nostre imprese, che con qualità e innovazione contribuiscono in modo determinante alla crescita economica e occupazionale della nostra comunità”, commenta l’assessore allo Sviluppo Economico Lorenzo Plumari, sottolineando la necessità di soluzioni condivise per garantire stabilità e sviluppo al nostro tessuto produttivo.

“Ben 43 prodotti del made in Italy – prosegue l’assessore – sono a rischio a causa dei nuovi dazi, tra cui settori chiave come moda, macchinari industriali, farmaci, vino e food. A livello regionale, l’Emilia-Romagna figura tra le regioni italiane più esposte, con esportazioni verso gli Stati Uniti che ammontano a 10,7 miliardi di euro, pari al 16,3% del totale nazionale”.

“La nostra provincia non è esente da queste dinamiche. Nel periodo gennaio-settembre 2024, le esportazioni verso gli USA hanno rappresentato il 6,7% del totale. A Cesena, le aziende del comparto agroalimentare e della meccanica avanzata, che contribuiscono in modo significativo all’export locale, potrebbero essere particolarmente colpite. Secondo i dati della Camera di Commercio della Romagna, il settore agroalimentare cesenate ha esportato merci per un valore di oltre 280 milioni di euro nel 2024, con gli Usa tra i principali mercati di riferimento”.

“Questa non è solo una questione di numeri – conclude l’assessore – ma di persone, famiglie e imprese che ogni giorno si impegnano per mantenere alto il prestigio del nostro comparto produttivo. Dobbiamo garantire condizioni di mercato che favoriscano la competitività e la sostenibilità delle nostre aziende, evitando che dazi ingiustificati penalizzino chi ha sempre puntato sull’eccellenza e sulla qualità. Chiediamo un forte coordinamento tra istituzioni locali, nazionali ed europee per mettere in campo strategie efficaci di sostegno alle imprese coinvolte e strumenti che possano mitigare eventuali contraccolpi economici, così come è indispensabile accelerare il taglio dei tassi da parte della Bce, mitigando così l’impatto dei dazi imposti dagli Stati Uniti. L’export è una risorsa vitale per la nostra economia e va tutelato con ogni mezzo a disposizione”.