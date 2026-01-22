Cesena e gli impianti sportivi: un investimento da oltre 20 milioni - Gallery

“Nel corso degli anni – commenta l’assessore allo Sport Christian Castorri – ci siamo dedicati al miglioramento delle strutture pubbliche e all’ampliamento degli impianti sportivi quotidianamente frequentati da cittadini di tutte le età, dalla prima infanzia all’età adulta. Passeggiando in città i cantieri sono sotto gli occhi di tutti: ciascuna di queste opere rappresenta la Cesena che sarà e che, in parte, già è. Accanto ai cantieri in corso, infatti, numerosi interventi sono già stati consegnati, consentendo alle associazioni sportive di riprendere le attività e agli utenti di allenarsi in spazi rinnovati, sicuri e funzionali. È il caso del palazzetto dello sport, della pista di atletica leggera, comprensiva degli spazi interni completamente ripristinati, del centro sportivo di Villachiaviche, della palestra di Villa Silvia, del nuovo campo da basket di fronte alla stazione ferroviaria, e dello stadio ‘Dino Manuzzi’, periodicamente interessato da lavori su più fronti, dalla sicurezza all’accoglienza. A questi – prosegue l’Assessore – si aggiungono le palestre scolastiche, al centro di manutenzioni ordinarie, e i numerosi piccoli interventi diffusi nelle aree sportive di quartiere. Guardando ai prossimi mesi, stiamo inoltre lavorando alla progettazione dell’intervento al campo delle Vigne, che prenderà forma già dalla prossima estate, al rifacimento della copertura del palazzetto dello sport, e alla realizzazione della nuova palestra per il basket all’‘Anna Frank’. Rimane infine attesa la valutazione sull’esito della candidatura dell’intervento per il polo sportivo del Fiorenzuola dedicato anche agli sport indoor e da tavolo”.

Attualmente sono quattro le principali opere in fase di realizzazione: la nuova piscina comunale, la palestra di atletica leggera all’Ippodromo con annessa tribuna, il centro sportivo di Villarco e le nuove palestre della scuola media ‘Anna Frank’ che potranno ospitare principalmente pallavolo e basket e tante altre discipline sportive.

Dettagliando gli interventi attualmente in corso, proseguono i lavori nel polo sportivo dell’Atletica (nell’ambito del progetto complessivo corrispondente a 5.300.000 euro), dove sono in fase di completamento le opere per la nuova palestra e per la copertura della tribuna. L’obiettivo è concludere le opere in tempo utile per consentire il collaudo entro maggio, nel rispetto delle scadenze previste dal finanziamento. Attualmente sono in corso le sistemazioni esterne, le finiture interne del fabbricato, gli interventi sulla copertura della tribuna e la realizzazione degli impianti elettrici e meccanici. Risultano invece già ultimate le finiture esterne, le facciate continue e l’installazione degli infissi. Per quanto riguarda la tribuna, la struttura è stata collaudata con esito positivo a seguito della prova di carico effettuata a metà dicembre. Nelle restanti parti dell’impianto interessate dai lavori, ovvero gli spogliatoi esistenti e la pista di atletica, gli interventi si sono già conclusi rispettivamente a gennaio e maggio 2025: entrambe le aree sono attualmente regolarmente utilizzate dal gestore.

Per quanto riguarda il centro sportivo di Villarco, i lavori di rifacimento del campo – finanziati con 600mila euro dall’Istituto per il Credito Sportivo e inseriti nel più ampio progetto di riqualificazione del polo sportivo sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna – sono quasi ultimati. Restano da eseguire soltanto alcune opere esterne di dettaglio. Il collaudo è programmato tra la fine del mese e i primi giorni di febbraio, al termine del quale il campo potrà essere ufficialmente messo in funzione. Per l’omologazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti (LND) saranno necessari circa due mesi, in linea con i tempi tecnici previsti dalle procedure ispettive. Nei prossimi mesi prenderà il via il secondo stralcio dei lavori per il rifacimento degli spogliatoi.

Procedono infine i lavori per la nuova piscina comunale, corrispondente ad un importo contrattuale complessivo di 6,4 milioni di euro dell’Agenda Atuss e 5,3 milioni di euro di risorse comunali, e attualmente concentrati sul primo piano delle strutture. Nei prossimi mesi è previsto il completamento delle strutture, la realizzazione degli impianti tecnologici, il termine delle finiture edili e architettoniche, oltre alle sistemazioni esterne dell’area.