Cesena e gli impianti sportivi: un investimento da oltre 20 milioni - Gallery

Grazie alle risorse assegnate a Cesena nell’ambito del PNRR, affiancate da una significativa compartecipazione economica del Comune, sono infatti numerosi gli interventi avviati sugli impianti sportivi. Si tratta di un investimento complessivo che supera i 20 milioni di euro.
Attualmente sono quattro le principali opere in fase di realizzazione: la nuova piscina comunale, la palestra di atletica leggera all’Ippodromo con annessa tribuna, il centro sportivo di Villarco e le nuove palestre della scuola media ‘Anna Frank’ che potranno ospitare principalmente pallavolo e basket e tante altre discipline sportive.
“Nel corso degli anni – commenta l’assessore allo Sport Christian Castorri – ci siamo dedicati al miglioramento delle strutture pubbliche e all’ampliamento degli impianti sportivi quotidianamente frequentati da cittadini di tutte le età, dalla prima infanzia all’età adulta. Passeggiando in città i cantieri sono sotto gli occhi di tutti: ciascuna di queste opere rappresenta la Cesena che sarà e che, in parte, già è. Accanto ai cantieri in corso, infatti, numerosi interventi sono già stati consegnati, consentendo alle associazioni sportive di riprendere le attività e agli utenti di allenarsi in spazi rinnovati, sicuri e funzionali. È il caso del palazzetto dello sport, della pista di atletica leggera, comprensiva degli spazi interni completamente ripristinati, del centro sportivo di Villachiaviche, della palestra di Villa Silvia, del nuovo campo da basket di fronte alla stazione ferroviaria, e dello stadio ‘Dino Manuzzi’, periodicamente interessato da lavori su più fronti, dalla sicurezza all’accoglienza. A questi – prosegue l’Assessore – si aggiungono le palestre scolastiche, al centro di manutenzioni ordinarie, e i numerosi piccoli interventi diffusi nelle aree sportive di quartiere. Guardando ai prossimi mesi, stiamo inoltre lavorando alla progettazione dell’intervento al campo delle Vigne, che prenderà forma già dalla prossima estate, al rifacimento della copertura del palazzetto dello sport, e alla realizzazione della nuova palestra per il basket all’‘Anna Frank’. Rimane infine attesa la valutazione sull’esito della candidatura dell’intervento per il polo sportivo del Fiorenzuola dedicato anche agli sport indoor e da tavolo”.