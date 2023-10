Cesena, è finita con un terzo posto l’avventura in Portogallo dei super-veterani dello sport

Vittoria per Vila Nova de Cerveira, terzo posto per Cesena e menzione speciale per tutti gli altri Comuni che hanno preso parte alla settima edizione dell’evento internazionale “Olimpics4All”. Tornano a casa carichi di emozione, adrenalina e di un’avventura incredibile i 26 atleti cesenati over 60 che da lunedì 2 a mercoledì 4 ottobre hanno gareggiato nell’area sportiva del Campo d’Agonia, nella città di Viana do Castelo, incontrando e sfidando 13 squadre senior provenienti da Spagna e Portogallo, per un totale di 379 partecipanti.

Nel corso della serata di ieri, mercoledì 4 ottobre, alle diverse delegazioni aderenti alla manifestazione sportiva è stato consegnato un importante premio che riassume i pilastri su cui si regge il progetto europeo “In common sport +”, di cui il Comune di Cesena è partner dal 2019 al fianco del Comune di Vila Nova de Cerveira (PT), dell’Istituto Politecnico di Viana de Castelo(PT), Comune di Aksakovo (BG), - Università di Vigo (ES) - Zöldpont Egyesület es Szerkesztöseg (HU) - Istituto Pubblico per lo Sport di Nova Gorica.

“Dall’inizio del percorso legato a questo progetto europeo incentrato sulla promozione dello sport - commenta il sindaco Enzo Lattuca - oltre 100 cesenati over 60 si sono avvicinati alla pratica sportiva allenandosi insieme. Sport e socialità sono i capisaldi di questa esperienza che, seppur approdata alla fase conclusiva, nel prossimo futuro vedrà nuovi sviluppi. Nel corso di questi anni abbiamo promosso la pratica sportiva in relazione alle diverse fasce anagrafiche: un buon modo per prendersi cura di se stessi senza tralasciare l’importanza delle relazioni. ‘In common sport’ mette al centro la salute, i sani stili di vita, ma soprattutto la persona. È un progetto che si basaprincipalmente sulle storie di donne e uomini che per anni si sono dedicati al lavoro, alla famiglia, e che adesso - complice il tempo libero - investono nell’attività fisica. L’evento ‘Olimpics4All’ inoltre ha consentito al Comune di Cesena di confrontarsi con gli altri partner europei, e con la città di Viana do Castelo, di confrontarsi su nuovi modelli sportivi e sulla futura impiantistica sportiva, temi questi al centro di Cesena Sport City e delle progettualità sviluppate anche grazie ai finanziamenti assegnati al nostro Comune dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”. “Ringrazio – prosegue il Sindaco – i 26 cesenati che hanno accettato di mettersi in gioco rappresentando Cesena in un contesto internazionale e che, nel corso di questa tre giorni, si sono distinti in modo particolare in alcune discipline sportive, come il volley e la corsa, portando a casa risultati soddisfacenti”.

Dai 60 ai 93 anni, i 379 atleti si sono messi alla prova con ben 22 discipline sportive. La delegazione italiana, allenata dalla trainer Martina Casadei, insieme a Niccolo Baldoni e Giulia Puntiroli, e composta da 26 atleti dai 60 ai 74 anni, torna ora a casa, a Cesena, pronta per vivere l’ultimo capitolo di un percorso avviato in forma sperimentale sei anni fa dall’Amministrazione comunale di Cesena e potenziato ulteriormente nel 2019 nell’ambito del programma Erasmus+ Sport.