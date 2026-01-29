Cesena, è ai domiciliari ma viene beccato in giro dai Carabinieri: scatta la denuncia

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Cesena hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio. I controlli, attuati nel centro storico, nei pressi dell’ospedale cittadino e nella zona della stazione ferroviaria nonché lungo le arterie stradali più frequentate, si sono conclusi con la denuncia di quattro persone, in particolare: due automobilisti per “guida in stato di ebbrezza” poiché, sottoposti ad accertamenti, sono risultati con un tasso alcolemico superiore alla soglia consentita dalla legge, con valori etilici compresi tra 0,69 g/l e 1,40 g/l. Le patenti di guida sono state ritirate per la successiva sospensione da parte della Prefettura ed i veicoli affidati a persone idonea alla guida.

Denunciato un giovane per “porto abusivo di armi” poiché, sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di un coltello a farfalla di medie dimensioni, che è stato sottoposto a sequestro penale. Nella circostanza è stato anche segnalato alla Prefettura di Forlì-Cesena quale assuntore di sostanze stupefacenti, poiché in possesso di una sigaretta con hashish.

Infine, denunciato un uomo per “evasione” poiché, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, è stato controllato fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo, è stato poi riaccompagnato presso il proprio domicilio dove continuerà a scontare la pena, sottoposto alla misura restrittiva emessa dal Tribunale di Forlì.

Nel corso del medesimo servizio i carabinieri hanno anche segnalato alla Prefettura di Forlì-Cesena sia tre giovani quali “assuntori di sostanze stupefacenti”, poiché trovati in possesso di modiche quantità di hashish e marijuana destinate ad uso personale, che sono state sequestrate. Sanzionato un uomo per “ubriachezza molesta”, poiché trovato nei pressi del pronto soccorso dell’ospedale Bufalini, in evidente stato di ubriachezza, mentre importunava i passanti.