Cesena, è ai domiciliari ma va in giro in centro: arrestato dai Carabinieri

I controlli dei giorni scorsi dei Carabinieri di Cesena lungo le principali arterie stradali del territorio, si sono conclusi con l’arresto di un giovane sottoposto al regime degli arresti domiciliari, arrestato per “evasione” poiché controllato in una via del centro cittadino senza giustificato motivo e con la denuncia alla Procura della Repubblica di Forlì di ulteriori sette persone.

Denunciato un automobilista per “rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per la guida sotto l’effetto di stupefacenti”. L’uomo, trovato in possesso di una dose di cocaina, si è rifiutato di sottoporsi all’accertamento preliminare antidroga. La patente di guida è stata ritirata per la successiva sospensione ed il veicolo affidato a persona idonea alla guida;

Denunciati anche tre giovani per “furto aggravato”, poiché sorpresi ad asportare capi di abbigliamento e generi alimentari all’interno di due distinti supermercati del centro cittadino. Le merci sottratte, interamente recuperate, sono state restituite ai legittimi proprietari. Denunciato un ulteriore giovane per “falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sulla identità” poiché, sottoposto a controllo nei pressi dell’ospedale Bufalini, forniva ai militari delle generalità risultate poi essere false.

Denunciato inoltre uno straniero per “soggiorno irregolare sul territorio nazionale” poiché, sottoposto a controllo nei pressi della Stazione Ferroviaria, è risultato privo di permesso di soggiorno e, pertanto, avviato presso il competente ufficio stranieri per regolarizzare la propria posizione. Un ulteriore cittadino straniero, coinvolto in un incidente stradale autonomo è stato denunciato per “soggiorno irregolare sul territorio nazionale”, poiché risultato privo di permesso di soggiorno e, pertanto, avviato presso il competente ufficio stranieri per regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale.

Nel corso del servizio i carabinieri hanno altresì segnalato alla Prefettura di Forlì-Cesena una donna per “ubriachezza molesta”, procedendo nei suoi confronti con l’ordine di immediato allontanamento dal luogo del controllo per le successive 48 ore, la cui violazione comporta conseguenze di rilievo penale.