Cesena, due proiezioni all’Eliseo per “Schermi accesi sull’autismo”

Mercoledì 2 aprile anche a Cesena è stata celebrata la Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo (Waad dal nome inglese World Autism Awareness Day), con l’illuminazione in blu dell’orologio del palazzo comunale. Tuttavia, come accade annualmente, al fine di tenere alta l’attenzione su questo disturbo, l’Amministrazione comunale, d’intesa con le associazioni ‘Voce all’autismo’, ‘Quelli di sempre’, ‘Anffas Cesena’, Polisportiva Anffas e con l’Ausl della Romagna, propone due iniziative per lunedì 7 e mercoledì 23 aprile, entrambe previste al cinema multisala ‘Eliseo’.

“Con l’iniziativa ‘Schermi accesi sull’autismo’ – commenta l’Assessora ai Servizi per le persone e le famiglie Carmelina Labruzzo – vogliamo tenere alta l’attenzione non solo sul disturbo dello spettro autistico ma anche su tutte quelle realtà associative che quotidianamente, insieme ai Servizi sociali dell’Unione dei Comuni Valle del Savio e con il distretto sanitario cittadini, si impegnano per fornire risposte e servizi alle famiglie interessate. È nostro dovere proporre occasioni di incontro e confronto per conoscersi e includere. Per questa ragione cogliamo queste giornate tematiche per sensibilizzare la comunità cesenate e di vallata e per approfondire la rete dei servizi attiva a livello locale”.

Lunedì 7 aprile, alle ore 20:30, al cinema Eliseo sarà proiettato il film ‘La vita da grandi’ di Greta Scarano, con Matilda De Angelis e Yuri Tuci. Irene vive la sua vita a Roma, quando sua madre le chiede di tornare per qualche giorno a Rimini, la città dove è nata e dalla quale è fuggita, per prendersi cura del fratello maggiore autistico, Omar. Una volta insieme, Irene scopre che Omar ha le idee chiarissime sul suo futuro: non ha nessuna intenzione di vivere con lei quando i loro genitori non ci saranno più ed è pronto a tutto per realizzare i sogni della sua vita: vuole sposarsi, vuole fare tre figli perché 3 è il numero perfetto e vuole diventare un cantante rap famoso. Ma perché tutte queste cose accadano, Omar deve prima di tutto diventare autonomo. Con Irene inizia così un tenero e toccante corso intensivo per diventare ‘adulto’. Nella loro casa piena di ricordi, Irene e Omar affrontano insieme paure e speranze e scoprono che per crescere, a volte, bisogna essere in due.

Mercoledì 23 aprile, alle ore 20:30, sarà la volta del docu-film ‘Ugualmente diversi’ di Federika Ponnetti (che sarà presente in sala). La pellicola racconta la storia di Lorenzo, Andrea e Gabriele, tre camerieri che lavorano in una nota pizzeria in Italia gestita da ragazzi autistici. Le vite dei tre protagonisti si intrecciano con quelle dei ragazzi dell’ultimo anno del liceo scientifico ‘Sacro Cuore’ che imparano proprio da loro il lavoro del cameriere, come ultimo capitolo di un percorso scolastico su diversità, equità e uguaglianza. Il film conduce a un inaspettato ribaltamento di ruoli e lascia gli spettatori con una domanda: ‘Cosa significa oggi diversità?’.

Entrambe le proiezioni saranno introdotte dall’assessora Carmelina Labruzzo e dalle associazioni co-organizzatrici.