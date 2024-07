Cesena, due incidenti in due ore e mezza ieri mattina in città

Nella prima mattinata di ieri, la Polizia Locale di Cesena è intervenuta a seguito di due sinistri stradali avvenuti rispettivamente alle ore 06:30 e alle ore 09:00.

Nel primo incidente, avvenuto in via del Tunnel, è rimasta coinvolta una autovettura Suzuki condotta da un ragazzo di 29 anni. Procedendo verso Ponte Abbadesse, all’altezza della curva di via Diavolessa, il 29enne ha perso il controllo della propria auto finendo con il muro. Ricostruendo la dinamica del sinistro, il conducente ha confessato agli agenti arrivati sul posto di aver perso il controllo del mezzo probabilmente a causa della stanchezza. A seguito dello schianto il 29enne non ha riportato lesioni e, sottoposto all’alcoltest, è risultato negativo. Diversi invece sono i danni procurati all’automobile.

Una seconda pattuglia infortunistica della Polizia Locale di Cesena è intervenuta poco dopo le ore 09:00 in via San Carlo dove due ciclisti, un 66enne di Novafeltria e un 67enne di Cesena, si sono scontrati in fase di sorpasso cadendo entrambi sull’asfalto. Trasferiti al Pronto soccorso dell’Ospedale “M. Bufalini”, i due uomini sono stati dimessi subito dopo essere stati medicati.