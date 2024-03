Cesena, due incendi misteriosi nel giro di poche sere vicino alla E45 e a un cantiere

Due misteriosi incendi, che hanno tutta l’aria di essere stati appiccati intenzionalmente, sono divampati per due volte, in tarda serata, nel giro di tre giorni, in una zona dove si sta preparando il terreno per aprire un cantiere. Si trova dalle parti di Gualdo, al confine tra i territori comunali di Cesena e Roncofreddo, a pochi metri di distanza dalla E45.

Mercoledì e sabato scorso lingue di fuoco molto alte, visibili da lontano, si sono improvvisamente alzate da alcune cataste di tronchi e rami di alberi tagliati. Sono i residui di un disboscamento che si sta effettuando in quel punto, a quanto pare preliminare alla costruzione di un capannone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento i roghi.

Sono una decina i mucchi di legna presenti lì, scaturiti dagli abbattimenti de piante effettuati per liberare dalla vegetazione una porzione del terreno. L’impressione è qualcuno, forse un gruppetto di giovani “annoiati”, abbia provocato l’incendio volutamente. Un “passatempo” molto pericoloso. A breve distanza ci sono infatti estese macchie di bosco. E specialmente tra qualche settimana, quando il suolo diventerà più secco, se si ripetessero azioni di piromania, c’è il rischio che il rogo possa estendersi non poco. Con un ulteriore elemento problematico: la vicinanza alla superstrada. Comunque, al momento, non si possono escludere neppure altre ipotesi sull’origine delle fiamme e sulle ragioni per cui sono divampate. Soprattutto tenuto conto del cantiere che dovrebbe essere presto allestito proprio lì, che in casi del genere è sempre un fattore che viene preso in considerazione quando si svolgono le indagini.