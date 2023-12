Cesena, doveva occuparsi solo di alcune aule, invece la ditta tinteggia tutta la scuola Versari Macrelli: “Le istituzioni educative vanno aiutate”

Un gesto di grande generosità e senso civico. La ditta incaricata di tinteggiare la scuola “Versari Macrelli” è andata ben oltre il lavoro commissionato, non occupandosi solo delle aule previste, ma tinteggiando tutte le aule e i corridoi dell’edificio. Una nota di elogio a “La Fenice snc di Mario Creddo” è arrivata dal dirigente scolastico Giuseppe Messina: “ La Fenice è stata recentemente coinvolta per effettuare la tinteggiatura delle aule interne, delle scale e dei corridoi dell’edificio della sede coordinata, situato nel Piazzale Macrelli. Inizialmente contattati per lavori specifici di tinteggiatura all’interno di alcune aule, il titolare, con un gesto generoso e proattivo, ha deciso di andare oltre le aspettative, offrendo una donazione sorprendente: la tinteggiatura non solo delle aule previste, ma di tutte le aule e i corridoi dell’edificio”.

“Quest’atto di generosità - continua il dirigente - non solo ha aggiunto nuova vita e colore agli spazi educativi, ma ha dimostrato un impegno tangibile verso la comunità, superando di gran lunga le aspettative iniziali della richiesta di servizio”.

Giusto aiutare la scuola

“La nostra azienda è orgogliosa di aver contribuito alla creazione di ambienti più accoglienti e stimolanti per gli studenti e il personale scolastico - ha dichiarato Mario Creddo, titolare della Ditta La Fenice s.n.c. - siamo fermamente impegnati nel supportare le istituzioni educative e la comunità locale nel modo migliore possibile”.

Questa dimostrazione di impegno sociale e generosità non passerà inosservata e rimarrà un esempio di come il settore privato possa influenzare positivamente l’ambiente educativo e la comunità nel suo complesso.