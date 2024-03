Cesena, “Dove si incontra la città”: nuova veste grafica per il mercato ambulante

Dove si incontra la città. Il mercato ambulante del mercoledì e del sabato, che vive una fase di rinnovamento generato dal naturale ricambio generazionale, è al centro di un’opera di branding e marketing programmata in due distinte fasi di lavoro: la prima interesserà l’aspetto grafico, la seconda invece proseguirà con materiali di segnaletica e arredo urbano. A questo proposito, nella mattinata di oggi l’Amministrazione comunale di Cesena, insieme alle associazioni di categoria Anva Confesercenti e Fiva Confcommercio e alla Camera di Commercio della Romagna, hanno svelato il nuovo brand pensato e progettato da Matilde Studio tenendo bene a mente i capisaldi che da sempre contraddistinguono il mercato ambulante: le persone, la dimensione sociale e aggregativa, oltre che commerciale, il ritrovarsi nei luoghi centrali della città, la diversità intesa come valore umano e di prodotto commerciale proposto.

Il mercato bisettimanale (allestito nelle giornate del mercoledì e del sabato) è situato nel centro storico cittadino e rappresenta una delle più importanti realtà del genere a livello provinciale e regionale: gli spazi che ospitano i posteggi degli operatori del commercio su aree pubbliche sono in particolare le centralissime piazza del Popolo, il rinnovato viale Mazzoni, le vie Pio Battistini, Fratelli Rosselli e IX Febbraio. Il mercato viene così ad assumere la sua tipica configurazione allungata e compatta, in quanto i posteggi sono prevalentemente collocati su più file lungo lo stesso asse. Gli ingressi da cui si accede al mercato sono vari: si ricordano fra l’altro, via Fra Michelino, via Zeffirino Re, l’insieme delle strade che fanno capo a piazzetta Amendola, via Lugaresi e le strade adiacenti. In totale i posteggi esistenti nell’area mercatale sono oltre 200 (al momento 213) con una forte presenza dell’abbigliamento (pari a quasi il 50% del totale) seguito dai tessuti e dalle calzature. La nuova veste grafica è accompagnata dal claim “Dove si incontra la città”.