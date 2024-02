Cesena. Donazione di 35mila euro da Bcc Romagnolo

CESENA. Nei giorni scorsi il Presidente di Bcc Romagnolo, Roberto Romagnoli, si è recato presso la sede del Vescovado per consegnare formalmente l’assegno di euro 35.000 destinato al sostegno di persone e famiglie in difficoltà a seguito dell’alluvione ed anche coprire le spese sostenute per i primi interventi di emergenza.

«Siamo profondamente grati a Bcc Romagnolo e al Gruppo Bcc Iccrea – afferma William Tafani, presidente di Mater Caritatis ente co-gestore dei servizi Caritas - per la generosità che hanno dimostrato nel donarci il loro sostegno a favore delle famiglie colpite dall’alluvione dello scorso maggio a Cesena. Grazie a questa generosa donazione, la Caritas Diocesana potrà continuare a portare avanti l’importante lavoro di sostegno non solo a chi è stato colpito dall’alluvione, ma anche a tanti che si rivolgono a noi per un aiuto, contribuendo a fare la differenza nella vita di tante persone e famiglie. Questa donazione non è solo un importante aiuto concreto, ma anche un atto di fiducia nella nostra missione e la condivisione dei nostri valori da parte della Banca. Ancora una volta, rivolgiamo i nostri sentiti ringraziamenti a BCC ROMAGNOLO per la generosità mostrata e per aver offerto l’opportunità di fare del bene».

«L’assegnazione di questo contributo vuole essere un sostegno concreto – precisa il Presidente della Banca, Roberto Romagnoli - alle attività benefiche e di volontariato della Caritas della Diocesi di Cesena-Sarsina che si adopera, anche per il tramite delle Caritas parrocchiali, intervenendo nelle tante situazioni di disagio di famiglie e persone in difficoltà, a cui si sono aggiunti ora ulteriori casi che necessitano di un aiuto a seguito dei danni causati dall’alluvione. La Caritas Diocesana e la Mater Caritatis rappresentano una risorsa per il nostro territorio e questo supporto economico testimonia l’importanza della loro azione». Ha inoltre proseguito precisando che “l’assegnazione di questo importante contributo trae origine dalla raccolta fondi promossa a livello nazionale dal Gruppo Bcc Iccrea che nei mesi successivi al tragico evento ha raccolto oltre 1 milione di euro di donazioni da parte di privati, Bcc affiliate e società del gruppo; questi fondi sono stati destinati alle quattro Bcc del gruppo presenti in regione, in misura proporzionale alla stima dei danni dei rispettivi territori. A questi fondi Bcc Romagnolo ha aggiunto un ulteriore significativo importo, in modo da poter rispondere adeguatamente alle numerose segnalazioni di danni pervenute, fra cui appunto il sostegno alle famiglie in difficoltà a causa dell’alluvione e anche il rimborso di spese per gli interventi di prima emergenza posti in essere dalla Caritas».