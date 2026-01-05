Cesena, domenica la “Pasquella” benefica al Bogart di Sant’Egidio con il coro del Cai

Tradizionale appuntamento con la rassegna dei pasquaroli, domenica 11 gennaio alle 21 al cine-teatro “Bogart” di Sant’Egidio di Cesena (accanto alla chiesa parrocchiale). La serata dedicata alle tradizioni della Romagna contadina è promossa dalla parrocchia di Sant’Egidio, su iniziativa, oltre venti anni fa, di Giorgio Giovanardi.

Cinque i gruppi di pasquaroli che si alterneranno sul palco sulle note del beneaugurante canto della “Pasquella”. Proporranno anche brani della tradizione romagnola.

I gruppi saranno quelli di Sant’Egidio, Ponte Abbadesse, Diegaro, Longiano. Partecipa alla rassegna anche il coro della sezione Cai di Cesena (Club alpino italiano).

Nell’intervallo saranno offerti vin brulè, biscotti e ciambella. Ingresso a offerta libera. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Per informazioni: 338 6046324.