Cesena, domenica 25 gennaio: visite guidate ai Rifugi della Memoria

In occasione del Giorno della Memoria, domenica 25 gennaio la DMC dei Percorsi del Savio propone una visita guidata alla scoperta dei luoghi che a Cesena testimoniano i tragici eventi legati alla persecuzione degli ebrei cesenati e alle deportazioni tra il 1943 e il 1944, alla guerra e al passaggio del fronte. L’iniziativa rientra nel programma promosso dall’Amministrazione comunale e dalla Presidenza del Consiglio comunale e si configura come un itinerario della memoria che, per l’edizione di quest’anno, mette al centro i rifugi utilizzati dalla popolazione come riparo dai bombardamenti.

Il tour prenderà avvio dal rifugio antiaereo di viale Mazzoni, realizzato dal Comune durante il secondo conflitto mondiale, per poi proseguire nel centro storico con una sosta presso le nove pietre d’inciampo. Saranno ripercorse le storie di chi, colpito dalle leggi razziali e dalla persecuzione nazifascista, non fece ritorno, ma anche di chi riuscì a salvarsi. L’itinerario partirà da piazza del Popolo, dove si trovano le pietre dedicate alla famiglia Saralvo, per poi proseguire verso la lapide commemorativa del palazzo del Ridotto e le pietre in memoria delle sorelle Forti, in corso Garibaldi, e delle sorelle Jacchia, in corso Comandini.

La visita si concluderà alla Chiesa di Santa Cristina, elegante edificio settecentesco progettato dal Valadier, al cui interno è ancora visitabile la cripta utilizzata come rifugio durante la guerra.

Il ritrovo è alle ore 15:00 di domenica 25 gennaio all’Ufficio Turistico IAT Cesena in piazza del Popolo 9. Per partecipare alla visita guidata è richiesto un contributo di 10 euro a persona (gratuità per bambini fino a 6 anni). È possibile acquistare i biglietti online all’indirizzo: bit.ly/rifugimemoria. Per tutte le informazioni e relativi dettagli, l’Ufficio Turistico IAT Cesena è a disposizione tutti i giorni allo 0547 356327, dal martedì al sabato, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00, e la domenica, dalle ore 09:00 alle ore 15:00.

Il programma completo degli eventi proposti in occasione del Giorno della Memoria è consultabile sul sito del Comune alla pagina dedicata: https://www.comune.cesena.fc.it/vivere-il-comune/eventi/giorno-della-memoria-a-cesena/.