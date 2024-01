Cesena, divieto di sosta nelle Tre Piazze: multe della polizia locale

Polizia locale in azione ieri pomeriggio nella zona delle tre piazze per multare le auto in sosta vietata.

Da quando piazza Almerici e la zona delle Tre Piazze è stata completata e liberata dal cantiere uno dei motivi di polemica cittadina è stata spesso il fatto che l’area continua ad essere utilizzata come parcheggio da residenti e commercianti nonostante i divieti.

Se in passato parte di piazza Almerici era adibita a parcheggio residenti, con il progetto di riqualificazione dell’area gli stalli sono stati tutti rimossi.

L’assenza di strisce gialle non ha fatto però desistere tutti e c’è ancora chi imperterrito continua ad utilizzare l’area come parcheggio e non per soste brevi. Al punto che in diversi, specie sui social, hanno lamentato un eccesso di indulgenza verso questo atteggiamento. Ieri pomeriggio invece una pattuglia della polizia locale era al lavoro per multare i trasgressori.