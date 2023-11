Cesena, disabilità e inclusione: marcia in centro degli “imperfetti e vincenti” tra sport, musica e flashmob

“Io valgo e ti sfido: imperfetti e vincenti”. È lo slogan all’insegna dell’inclusione scelto quest’anno dal Centro diurno “Don Oreste Benzi” di Cesena per una suggestiva manifestazione in programma giovedì prossimo.

In occasione della giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità che si celebra il 3 dicembre, la Comunità Papa Giovanni XXIII, in collaborazione con le organizzazioni, associazioni e istituzioni del territorio, organizza in diverse città italiane, eventi e manifestazioni, unite dallo slogan “Io valgo” per promuovere il diritto della persona con disabilità ad essere protagonista.

Alleanza con le scuole

Il Centro diurno “Don Oreste Benzi” è il promotore di un evento che si svolgerà giovedì nel centro di Cesena e che, rivolgendosi a tutta la cittadinanza, vedrà coinvolte tutte le realtà del territorio che operano con persone con disabilità e gli studenti di diverse scuole primarie di primo grado e secondarie di Cesena. Tra le scuole elementari hanno aderito: 3° Circolo Carducci, 3° Circolo Don Baronio, 3° Circolo Saffi , 2° Circolo Moretti, 2° Circolo Alighieri, 4° circolo Gambini, Cesena 2 Borello. Tra le scuole superiori: Ips Versari-Macrelli, Liceo Linguistico Alpi e Liceo Righi.

In marcia nel cuore di Cesena

La manifestazione prevede una marcia che attraverserà il centro della città e che, nei suoi luoghi più significativi (da piazza della Libertà fino a piazza del Popolo) per incontrare la cittadinanza e le autorità istituzionali, e spingere così la società civile alla riflessione su tematiche inerenti alla disabilità. Il tema di quest’anno è l’inclusione sociale della persona con disabilità attraverso lo sport. Da qui il titolo: “Io valgo e ti sfido: imperfetti e vincenti”.

Il programma

Appuntamento quindi a giovedì alle 9.45 con il ritrovo in Piazza della Libertà e merenda offerta dal gruppo podistico Endas Cesena. Dopo il saluto del responsabile di zona della Comunità Papa Giovanni XXIII, alle 10.45 si prosegue con una esibizione sportiva inclusiva con studenti del Liceo “Righi” e persone con disabilità dei Centri. Seguirà uno spettacolo di danza integrata ad opera di Casadei Danze, scuola primaria “Moretti e Liceo linguistico “Ilaria Alpi”, quindi spazio a un flash mob a cura dell’Ips “Versari Macrelli”.

Alle 11.30 è prevista la partenza del corteo con arrivo in piazza del Popolo, musica e balli in libertà con la band dell’Enaip “Gli Altri”. Chiusura alle 12.15 con il saluto delle autorità. In caso di pioggia, la manifestazione si terrà venerdì 17 novembre.