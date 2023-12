Cesena, digiuno di protesta al via e più di ventimila firme per allontanare il gasdotto da alberi e animali

Sembrano ormai ridotte al lumicino le possibilità che la coppia che si oppone alla realizzazione del metanodotto sul proprio bosco-rifugio per animali a Provezza possa trovare un accordo con Snam. Il recente incontro tra rappresentanti della società da una parte e Marta Garaffoni e Federico Raspadori dall’altra non ha avuto sviluppi e quindi la donna si prepara a iniziare oggi uno sciopero della fame in segno di protesta. Lo farà rinfrancata da un’impressionante ondata di firme sulla petizione online lanciata a suo sostegno sulla piattaforma change.org: ieri pomeriggio hanno superato quota 20mila. Intanto, questa mattina lei e suo marito saranno a Forlì alle 10, per unirsi al sit-in organizzato in piazza Saffi da varie associazioni e comitati che vogliono ribadire il loro no a quella che considerano un’opera inutile e sbagliata.

«Gasdotto da deviare»

I coniugi cesenati condividono questo giudizio, ma la loro lotta è focalizzata sul tentativo di convincere Snam a deviare almeno il gasdotto fuori dalla loro proprietà. Basterebbe spostarlo di poche decine di metri, in un podere usato per coltivazioni che sarebbero compatibili con quella infrastruttura. Ma la loro richiesta è stata finora respinta e questo è la prima questione su cui Garaffoni non si dà pace: «Chiediamo che ci dicano una volta per tutte, in modo chiaro, perché non si può modificare il tracciato, visto che lo si è fatto in diversi casi. In un primo incontro ci hanno detto che non c’era più tempo sufficiente per farlo, perché in marzo dovevano iniziare i lavori. Ma non è colpa nostra se non siamo stati informati prima dell’avvio dell’intervento, quando ancora si sarebbe potuto variare il percorso. E comunque nell’ultimo incontro ci hanno detto che il problema non erano i tempi. Ma allora qual è l’ostacolo che impedisce di trovare quella che sarebbe una soluzione semplicissima?».

Muro contro muro

I proprietari continuano a ripetere che il passaggio del gasdotto manda in frantumi il sogno per cui hanno speso soldi e fatica. Vedono infatti nell’istituzione di una servitù a favore di Snam su una porzione del loro terreno una spada di Damocle che li spingerebbe a rinunciare al progetto che hanno in mente. Quello che per ora si è concretizzato nella nascita di un bosco con 600 alberi piantati da loro e oltre 60 animali di cui si prendono cura. Dal canto suo, Snam ha mostrato disponibilità a ragionare solo sulla modalità di svolgimento dei lavori, impegnandosi a ridurne la durata ad appena un mese e a ridimensionare la superficie di scavo rispetto a quanto ipotizzato. Ma il nodo è tutto qui: la società vuole discutere solo del come, non del se, mentre la coppia di Provezza rifiuta l’idea che le tubature possano attraversare i loro campi, al di là delle rassicurazioni che Snam ha dato sulla minimizzazione dei disagi creati dal cantiere e sul ripristino della situazione precedente.

La questione degli alberi

A questo proposito, Garaffoni, parlando degli alberi che dovrebbero essere sradicati, fa capire bene qual è la sua visione: «Ci hanno detto che li rimuoverebbero, tenendoli in zolla, e poi li ripianterebbero. Ma questo non lo si potrà più fare quando avranno compiuto 5 anni e io non posso sopportare l’idea che, anche tra decenni, dopo averli fatti crescere con amore, vengano distrutti. Perché prima o poi accadrà, in tempi più brevi della loro esistenza secolare: Snam avrà bisogno di fare interventi di manutenzione, altrimenti non avrebbe bisogno di imporre il vincolo di servitù».

Pressing sul sindaco

Marta Garaffoni pungola anche il Comune, che vorrebbe vedere schierato al proprio fianco, mentre finora l’unico segnale arrivato è stato un incontro col sindaco Enzo Lattuca. Un segnale giudicato deludente dalla cittadina di Provezza: «Dopo averci ascoltato, ha dato una generica disponibilità a provare a mediare con Snam, ma si è affannato a dirci subito che non ha competenze e poteri in materia e poi non si è più fatto sentire». Lo invita perciò a «uscire allo scoperto, dichiarando pubblicamente come la pensa», e in particolare «se ritiene che le centinaia di alberi che abbiamo piantato a nostre spese e con il sudore della nostra fronte non contino niente». Perché, se questa fosse la sua opinione - incalza Garaffoni - sarebbe «in contraddizione con tante parole spese sull’importanza degli alberi e sul fatto che sono un bene prezioso per la collettività e con le festose inaugurazioni di aree verdi».