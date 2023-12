Cesena, Dehors: sulle nuove regole c’è intesa, ma l’attenzione delle associazioni è alta per le tariffe

Per i dehors i tempi sono maturi per superare quella sospensione delle regole che è stata importante nel periodo del Covid. Sul punto sia Confesercenti che Confcommercio concordano con l’assessore Luca Ferrini.

Nei giorni scorsi è stata approvata una nuova proroga a quel regime di sospensione delle regole dell’occupazione del suolo pubblico che era stato deciso in piena pandemia per aiutare ristoranti e bar a ripartire in un periodo in cui regole anticontagio e chiusure a singhiozzo avevano messo gli imprenditori e i lavoratori di questo settore in estrema difficoltà. Sarebbe possibile andare avanti così fino a fine 2024, così ha deciso il Parlamento, che però ha anche lasciato ai Comuni la facoltà di decidere diversamente.

È quella che ha colto Cesena dove la Giunta è determinata a portare in consiglio il nuovo abaco, lo strumento che contiene (anche) le indicazioni per dehors e tavolini a marzo. È un documento a cui amministrazione e Soprintendenza, mediando con le associazioni di categoria stanno lavorando da mesi e frutti di quel lavoro si vedono anche nel fatto che a preoccupare le associazioni di categoria non sono (più) le prescrizioni in materia di arredi che saranno introdotte, ma l’eventualità che con la fine del regime emergenziale si alzino anche le tariffe dell’occupazione del suolo.

Il direttore di Confesercenti Ravenna Cesena Graziano Gozi è fiducioso che a prevalere sarà il buonsenso: «Avere incentivato sedie e tavolini all’aperto è stato un passaggio positivo perché ha contribuito a rendere l’immagine di una città accogliente e perché aver popolato le piazze ha contribuito a contrastare l’effetto svuotamento dei negozi che invece hanno continuato a chiudere». Insomma quei tavolini portano beneficio alla città, ma Gozi ammette anche che per le attività rappresentano una fonte di profitto e per questo non alza i muri a priori se si parla di ritoccare le tariffe a patto però che lo si faccia cercando un «equilibrio». Questo agli arredi e alle nuove regole Gozi usa lo stesso principio: «Nei centri storici non può valere il principio che ognuno fa quel che vuole, è giusto trovare delle linee generali condivise purché non si introducano paletti troppo rigidi».

Il tema sta a cuore anche al presidente di Confcommercio Augusto Patrignani che avverte sull’importanza di evitare uno scenario in cui l’iniziativa dei singoli imprenditori finirebbe con l’essere completamente annichilita: «È importante che Cesena non diventi una città tutta uguale, se non lasciamo spazio alla creatività rischiamo una città sbiadita e non solo per una questione di colori». Ma anche per Patrignani il vero nodo cruciale rimane quello delle tariffe: «non possiamo tornare ai costi altissimi del pre-Covid».

Chi è invece convinto che si tratti di un errore proseguire con il percorso verso nuove regole è Luca Lucarelli, coordinatore di Fratelli d’Italia Cesena: «La proroga ai dehors concessa dal Governo Meloni è da sfruttare sin in fondo. Il Comune di Cesena, però, non intende coglierla e si appresta ad affossare i pubblici esercizi in primavera». Secondo Lucarelli Ferrini dovrebbe invece « concentrarsi su misure urgenti per rivitalizzare il centro, visto che su temi strategici come sosta, sicurezza e arredo urbano si è fermi al palo». Quella delle concessioni a verande e tavolini per Lucarelli è «un’esperienza da difendere e da valorizzare con una adeguata programmazione e regolamentazione condivisa» e a tal proposito non risparmia una stoccata alla Soprintendenza rea di aver acconsentito alla tettoia nelle Tre Piazze. Alla Giunta invece attribuisce la mancanza «di una strategia complessiva e a lungo termine» per il centro.