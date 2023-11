Cesena: defibrillatori in dono a ricordo di Carlotta Gianni

“Convertire un pensiero di perdita in uno più forte, di speranza”. È questo il sentimento che ha mosso i familiari e gli amici di Carlotta Gianni, ingegnere gestionale prematuramente scomparsa nel 2021 a causa di un arresto cardiaco, artefici di un progetto pensato come un dono alla comunità e un atto di amore verso il prossimo. Nel pomeriggio di oggi sono stati svelati i defibrillatori collocati in due luoghi pubblici molto frequentati della città: in piazza Almerici, tra il palazzo del Ridotto e la Biblioteca Malatestiana, e nei Giardini Savelli. Nel corso di una cerimonia pubblica, a cui hanno preso parte il sindaco Enzo Lattuca, Claudia Gianni e Andrea Mucciante, rispettivamente sorella e compagno di Carlotta che hanno condiviso la genesi del progetto “Ci Vuole Cuore” soffermandosi sulle fasi più importanti e ringraziando tutte le realtà locali che hanno sostenuto l’iniziativa.

“Ci Vuole Cuore – commenta Andrea Mucciante – è nato per ricordare Carlotta Gianni e celebra l’amore per la vita. È una frase che aveva scelto lei pochi giorni prima che improvvisamente ci lasciasse, da farsi ricamare su una maglietta da una sua amica. Nell’aprile 2022, ad un anno dalla sua scomparsa, insieme alla sorella Claudia e alle sue più care amiche, in particolare Francesca Vicini che ha dato un grandissimo supporto, abbiamo pensato di provare a realizzare qualcosa di bello in suo ricordo, che omaggiasse le passioni di Carlotta per la vita e, soprattutto, l’amore per l’altro. Volevamo trovare un modo concreto per aiutare chi soffre di patologie cardiache, e abbiamo pensato a una raccolta fondi benefica, per trasformare questa idea in un progetto condiviso con il cuore”. Attraverso la piattaforma IdeaGinger, il gruppo di amici ha lanciato una raccolta fondi online, allo scopo di raggiungere la somma di 6 mila euro, necessaria all’acquisto di un dispositivo salvavita e all’installazione di un secondo, donato dalla Banca di Credito Cooperativo Romagnolo, tra le realtà che hanno sostenuto da subito questa iniziativa, ed è oggi rappresentata dal presidente Roberto Romagnoli. Toccherà invece all’Associazione Assocuore seguire la manutenzione delle apparecchiature.

Gli obiettivi iniziali, tuttavia, sono stati di gran lunga raggiunti e superati. “Nell’arco di poche settimane – commenta Claudia Gianni – abbiamo raccolto 9.500 euro. È in quel momento che abbiamo rilanciato l’iniziativa proponendo un secondo obiettivo. Conoscendo il grande amore di Carlotta per l’arte, abbiamo contattato l’artista Marcantonio Raimondi Malerba, che lei conosceva e apprezzava, il quale si è reso subito disponibile ed entusiasta di sostenere il nostro progetto. Marcantonio realizzerà una piccola scultura in bronzo nel centro storico di Cesena. Ci vuole cuore celebrerà così anche l’amore per l’arte, andando a valorizzare il nostro centro storico dal punto di vista artistico con un’opera dell’artista, noto a livello internazionale, che non ha ancora avuto l’occasione di dedicare un’opera pubblica permanente alla sua città”. Il crowdfunding si è chiuso il 2 dicembre 2022 con una cifra totale di 14.080 euro grazie a 284 donazioni (https://www.ideaginger.it/progetti/ci-vuole-cuore.html).

“Siamo grati alla famiglia e agli amici di Carlotta – commenta il sindaco Enzo Lattuca – per essersi resi promotori di un’iniziativa importante che mette al centro la salute di ciascuno di noi e la prevenzione. L’Amministrazione comunale è impegnata nella implementazione della rete dei defibrillatori ma anche nell’attività di sensibilizzazione al loro utilizzo. Lo scorso sabato in Galleria Oir è stata inaugurata la nuova sede di Assocuore, realtà cesenate nata per iniziativa di Vittorio Montanari e di un gruppo di amici e medici con lo scopo di promuovere la conoscenza e la prevenzione delle malattie cardiovascolari e di supportare le manifestazioni e le strutture che si occupano delle stesse. Oggi questi nuovi defibrillatori di ultima generazione potenziano la rete di dispositivi installati in alcune piazze e vie della nostra città con lo scopo di intervenire tempestivamente in caso di arresto cardiaco”.

Insieme agli amici e ai familiari di Carlotta sono intervenuti tutti coloro che hanno creduto nel progetto e che hanno scelto di supportarlo concretamente: VetroFuso di Daniela Poletti Zino, Campomaggi & Caterina Lucchi, Trifit FT Studio, CILS, Croce Rossa Italiana di Cesena, Caboverde Green, Laser Services, Maikid e Giacomo Garaffoni.