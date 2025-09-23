Cesena, “Datemi una sigaretta o vi ammazzo”: condannato l’aggressore dei poliziotti

Se l’è cavata con una condanna a 8 mesi, con pena sospesa, l’uomo che un paio di settimane fa aveva accostato il furgone che guidava a due persone e, con ogni probabilità obnubilato anche dal troppo alcol, aveva intimato loro di dargli una sigaretta, minacciando di ammazzarle se non lo avessero fatto. Purtroppo per lui si trattava di due poliziotti fuori servizio, che sapevano come neutralizzarlo quando, dopo averlo invitato a calmarsi, li ha aggrediti con un oggetto metallico. Così era scattato l’arresto.

Ieri, processato per direttissima in tribunale a Forlì, Badreddine Ouchane, cittadino marocchino nato nel 1988, assistito dall’avvocato Umberto Calzolari, è riuscito ad alleggerire l’entità della condanna che rischiava, grazie ai vantaggi garantiti dal rito del giudizio abbreviato scelto. Così, a fronte della richiesta di 1 anno e 4 mesi fatta dal pm Massimo Maggiori, la giudice Ramona Bizzarri ha pronunciato una sentenza più mite, pur riconoscendo la colpevolezza dell’imputato: 8 mesi. Alla condanna si è aggiunta la confisca del “tubo” con cui l’uomo aveva provocato lievi traumi ai due poliziotti che, visitati e curati in Pronto soccorso, erano stati dimessi con prognosi di 5 e di 10 giorni. A quanto pare, più che un’asta, come era parso, si trattava di un attrezzo simile alle chiavi di cui sono dotati i mezzi su ruote per smontare le gomme. Non sarebbe stata quindi una improvvisata “arma” portata appositamente con la volontà di aggredire ma un oggetto tenuto abitualmente sul furgone, che quella notte stava peraltro viaggiando a fanali spenti.

Era accaduto tutto sabato 7 settembre, in via IV Novembre, strada dove si trova il Centro d’addestramento della polizia. Sembra che l’autore del folle gesto avesse già avvicinato e minacciato altre persone poco prima di imbattersi nei due agenti fuori dal loro orario di lavoro.

L’uomo è incensurato, ha un regolare permesso di soggiorno lavorativo e sembra che ora abbia un’occupazione.