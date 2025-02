Cesena, dalle 9 a mezzanotte di sabato 22 febbraio la Malatestiana diventa il regno dei giochi da tavolo

Confronto, playtest, feedback e nuove connessioni: un’occasione unica per migliorare i propri giochi e crescere nel settore. Sabato 22 febbraio, da mattino a sera, tanti giochi da tavolo, con i loro autori, saranno presenti nella Mediateca della Biblioteca Malatestiana di Cesena nell’ambito della prima edizione di ‘Ideag Cesena’, giornata dedicata a giocatori e autori, tra sessioni di playtesting, incontri con esperti, giochi da tavolo e nuove idee ludiche. Durante l’evento inoltre saranno a disposizione 20 tavoli.

A partire dalle 9 del mattino tutti gli interessati potranno recarsi alla Malatestiana per scoprire il mondo del game design, ma anche per mettersi alla prova con giochi inediti e per scambiare opinioni con altri appassionati. A seguire, nel corso del pomeriggio sarà possibile partecipare al Malatestiana Gaming Social Talk e, in serata, al Malatestiana Gaming, un’occasione di gioco libero per tutti.

Organizzato in collaborazione con l’Associazione Area Games, l’Ideag (Incontro Degli Autori di Giochi) raccoglie una serie di eventi no profit, che si svolgono in diverse città italiane, con l’obiettivo di favorire il confronto tra creatori di giochi, condividere idee e ricevere feedback utili per lo sviluppo di progetti ludici e giochi da tavolo. Finalmente questa rassegna approda nella città malatestiana.

La giornata in Biblioteca Malatestiana proseguirà fino alla mezzanotte con ‘Malatestiana Gaming’, sessione serale di gioco libero in cui, come di consueto, lo staff di esperti di Area Games, già protagonista di grandi eventi come ‘Lucca Comics’ e ‘Play Modena’, accoglierà appassionati e curiosi di tutte le età per accompagnarli alla scoperta dei migliori giochi da tavolo.

Contestualmente a questo evento, dalle ore 15, nella sala proiezioni si terrà il Gaming Social Talk, una rassegna di incontri dedicati al gaming da intendere come un veicolo educativo, creativo e sociale, al fine di rafforzare il senso di comunità e di favorire il benessere psicologico. Tra gli ospiti previsti anche Filippo Vincenzi curatore del programma, Michele Dotti, maestro di comunicazione, attore e scrittore di saggi su tematiche di mondialità, intercultura e impegno civile, Michele Gelli, esperto di Giochi di ruolo e ideatore di ‘Escape Room’ in Italia, nonché fondatore dello Studio Shadow e dell’etichetta ‘Narrattiva’.

Per iscrizioni e per scoprire il programma nel dettaglio: https://www.idea-g.it/2025/01/28/ideag-cesena-22-febbraio-2025/ oppure https://sititematici.comune.cesena.fc.it/malatestiana-gaming.