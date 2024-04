Cesena, dal Ministero della Cultura 300mila euro per l’Abbazia del Monte

“Il Ministero della Cultura finanzierà con 300.000 euro gli interventi di consolidamento statico e miglioramento sismico alle strutture di contenimento e di fondazione dell’Abbazia del Monte di Cesena: è davvero una notizia importante per il nostro territorio e ringraziamo per l’attenzione il Ministro Gennaro Sangiuliano, che nel luglio scorso ha visitato il complesso monastico dopo l’alluvione”. Ne dà notizia Alice Buonguerrieri, deputato di Fratelli d’Italia, commentando l’inserimento di questo intervento nel programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026, finanziato con le risorse di bilancio del Ministero della Cultura, il cui decreto di approvazione è stato firmato ieri dal Ministro.

“L’Abbazia del Monte è un simbolo di Cesena e per tutti i cesenati è un luogo del cuore e dell’anima - aggiunge il parlamentare di FdI - negli ultimi decenni i muri dell’ala nord hanno subito il maggiore ammaloramento, con la comparsa di fessurazioni e cedimenti, ma anche nelle murature interne, nei solai a volta e diversi altri punti ci sono problemi che destano preoccupazione. A causa dell’alluvione del 2023, poi, si è registrato anche il crollo di una parte del muro di cinta. La Soprintendenza aveva già fatto la sua parte con uno stanziamento di altri 300.000 euro, ora c’è questo nuovo intervento ministeriale e poi arriveranno i finanziamenti da parte della Struttura commissariale per i danni ai monumenti alluvionati”, precisa Alice Buonguerrieri.

“Il Governo Meloni dimostra così, ancora una volta dal suo insediamento, grande attenzione per il nostro territorio, speriamo che anche altre istituzioni, a partire da quella comunale, facciano la loro parte per il recupero dell’Abbazia - conclude Marco Casali, candidato sindaco per il centro destra - un luogo dal grande valore religioso, artistico, storico e culturale, di cui tutti i cesenati vanno fieri”.