Cesena: dal coro di Serena Morolli un pomeriggio di musica per il Don Baronio

Nel pomeriggio di domenica 7 dicembre la scuola di canto, guidata dalla giovane insegnante Serena Morolli, ha portato un dono speciale agli anziani della Casa di Riposo Don Baronio: un pomeriggio di musica, vicinanza e tradizione che ha unito generazioni lontane tra loro ma capaci di ritrovarsi attraverso la forza della voce e dei ricordi.

Gli allievi della scuola, molti dei quali giovanissimi – dai nove anni in su – hanno espresso il desiderio di organizzare un’esibizione dedicata agli ospiti della struttura, scegliendo per l’occasione un repertorio diverso dal solito e più vicino alla tradizione romagnola, proprio per rendere omaggio alle radici e alla memoria degli anziani presenti.

La proposta, nata spontaneamente dai ragazzi, è stata accolta con sincero entusiasmo dalla direzione della Don Baronio e resa possibile grazie alla collaborazione con il servizio di animazione e con tutto il personale della casa di riposo.

Il risultato è stato un pomeriggio ricco di emozioni: gli ospiti hanno seguito con attenzione e partecipazione l’esibizione dei giovani cantanti, lasciandosi coinvolgere da melodie familiari e da un’atmosfera che ha riportato alla mente ricordi, aneddoti e momenti di vita.

Al termine dell’iniziativa gli anziani della Don Baronio hanno voluto ringraziare i partecipanti con un omaggio realizzato direttamente da loro, un piccolo dono simbolico frutto delle attività creative svolte all’interno della struttura.

Una giornata che ha arricchito tutti: chi ha cantato, chi ha ascoltato e chi ha avuto la possibilità di vivere un incontro autentico tra generazioni, nel segno della sensibilità e della comunità.