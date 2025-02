Cesena, dal Comune 200 microchip gratuiti per cani o gatti

“Il benessere animale – commenta l’assessore alle Politiche ambientali Andrea Bertani – consiste principalmente nell’assicurare un ottimo stato di salute al singolo animale e nel prevedere azioni e attività tese a garantire un equilibrio psico-fisico del nostro amico a quattro zampe. In questo senso, insieme ad Acpa e ad Enpa proponiamo una serie di importanti occasioni di approfondimento che interesseranno tutti i cittadini che hanno adottato, o che pensano di farlo, un animale da compagnia. Particolare attenzione inoltre sarà riservata al rispetto degli spazi pubblici e del decoro urbano. A questo proposito, a partire da dicembre le Guardie ecologiche volontarie del nucleo di Cesena hanno incontrato, in centro storico, nelle aree verdi e di sgambamento, i proprietari e i conduttori dei cani informandoli sulle corrette modalità di pulizia e rimozione delle deiezioni canine. Nel corso di queste stesse giornate, che ripartiranno nel mese di marzo, le Gev hanno consegnato gratuitamente ai possessori di cani, il kit per la raccolta escrementi offerto dall’Amministrazione comunale”.

La buona salute dei nostri amici a quattro zampe è fondamentale e il Comune di Cesena propone una serie di Giornate informative dedicate alla diffusione di buoni comportamenti nel rispetto degli animali domestici, a cominciare dall’ adozione consapevole. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con le associazioni A.C.P.A ed E.N.P.A, che gestiscono rispettivamente il canile intercomunale di Rio Eremo e il gattile di Torre del Moro, è stata pensata per i cittadini che adottano un animale da compagnia e che necessitano dunque di tutte le informazioni riguardanti la gestione in ambito domestico, le attività di sterilizzazione e microchippatura. Il tutto si terrà sulla base della normativa vigente in merito alla detenzione degli animali.

La prima iniziativa in programma si terrà venerdì 21 febbraio, alle ore 20:30, nella sala conferenze del Museo dell’Ecologia (piazza Zangheri 6). L’incontro, intitolato ‘L’adozione responsabile’ e organizzato dal Canile di Cesena per diffondere e promuovere sul territorio le buone pratiche per la cura e il benessere dell’animale domestico, sarà ad ingresso libero e gratuito. Nel corso della serata saranno affrontati diversi argomenti, dai recuperi di cani abbandonati alle innumerevoli rinunce di proprietà, i pro e contro dell’adozione. Verrà inoltre dato spazio a questioni di stampo comportamentale, ad esempio come trattare cani di difficile gestione, superficialità nell’affidamento e come può cambiare il comportamento del cane dopo l’abbandono. Seguiranno poi informazioni sugli aspetti più tecnici di un’adozione: i protocolli di lavoro al Canile di Cesena, il percorso per un’adozione responsabile, il patentino per proprietari responsabili e il codice di convivenza civile del Comune in merito alla detenzione degli animali in ambito pubblico/privato.

A marzo invece si terrà un secondo incontro informativo dedicato ai gatti. In più dal 5 al 26 marzo tornano le Giornate di sensibilizzazione organizzate insieme alle Guardie ecologiche volontarie del nucleo di Cesena. Nel corso delle cinque date previste le Gev saranno presenti nelle piazze e nelle vie del centro e nei parchi cittadini per sensibilizzare i cittadini in merito al decoro urbano da rispettare.