Cesena, “Dal cantiere alla tavola”: via ai nuovi laboratori al Museo Archeologico

Si riaccendono i riflettori sul passato di Cesena e sull’archeologia cittadina. Come si presentava la città? Quali erano gli arredi più comuni e quali i cibi che tradizionalmente arricchivano tavole e dispense dei nostri avi? Parte da alcune di queste domande la nuova rassegna di incontri e laboratori proposta da Arkeogustus e dal Comune di Cesena che avrà inizio venerdì 12 aprile, dalle ore 18, con l’iniziativa “Dal Cantiere alla Tavola: gli antichi romani tra mosaici e buon cibo” composta da una visita guidata al Museo Archeologico e da un percorso di degustazione sensoriale tra le ricette di Marco Gavio Apicio, Catone e Columella.

“La significativa partecipazione, oltre 800 visitatori, registrata nel corso della settimana dedicata al futuro museo Archeologico della città – commenta l’assessore alla Cultura Carlo Verona – ci dà modo di pensare, ancora una volta, che il tema dell’archeologia incuriosisce in modo evidente i cesenati, soprattutto i più piccoli e le famiglie, che hanno partecipato in gran numero ai laboratori di Arkeogustus e alle altre attività proposte con lo scopo di valorizzare questo nuovo polo culturale che sarà fruibile nell’ambito del complesso malatestiano. Iniziative pubbliche di questo tipo hanno l’obiettivo di far conoscere alla cittadinanza il nuovo progetto del museo archeologico approfondendo un’epoca storica che merita di essere conosciuta e scoperta in tutti i suoi aspetti. Per questa ragione, dando seguito alla programmazione recente, proponiamo una nuova rassegna archeologica che mette insieme tutti gli ingredienti per uno studio stimolante e accattivante del tema”.

All’appuntamento di venerdì 12 aprile seguiranno i laboratori di venerdì 19 aprile dal titolo “Dal Cantiere alla Tavola: Il Medioevo ed il Rinascimento alla corte dei Malatesta”, con visita guidata al Museo Archeologico e percorso di degustazione dedicato alle ricette del periodo storico. Il percorso sarà ampliato da una visita alla Biblioteca antica (visita a cura dello staff della Malatestiana); venerdì 3 maggio, sabato 18 maggio, in occasione della Notte dei Musei, quando, tra mosaici e buon cibo, si andrà alla scoperta degli antichi romani. Anche in questo caso i visitatori prenderanno parte alla visita guidata al Museo Archeologico e al percorso di degustazione sensoriale tra le ricette di Marco Gavio Apicio, Catone e Columella.

Tutti i laboratori si terranno a partire dalle ore 18:00 con ingresso dal chiostro di San Francesco. Per informazioni sui costi e per prenotazioni è possibile contattare lo 0547610892 oppure scrivere alla mail prenotazioni@comune.cesena.fc.it.