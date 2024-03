Cesena. Da oggi la mostra sui cimeli della nazionale di calcio VIDEO

CESENA. Al via oggi a Cesena “Sfumature di Azzurro”, la mostra itinerante del Museo del Calcio con i cimeli, solitamente custoditi a Coverciano, che raccontano la storia calcistica italiana. In occasione della gara tra le nazionali Under 21 di Italia e Lettonia, in programma venerdì all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi, il percorso espositivo è ospitato nelle sale di palazzo Albornoz, in piazza del Popolo, 10, con ingresso libero. La mostra chiude i battenti venerdì 22 alle ore 13.30. Mercoledì e venerdì le porte saranno aperte dalle 8 alle 13.30, giovedì dalle 8 alle 22.

Si potranno ammirare la coppa alzata al cielo a Wembley per la vittoria nell’Europeo del 2020, cimeli legati ai trionfi mondiali del 1982 e del 2006 celebrati con la maglia di Fulvio Collovati di Spagna ’82 e il pallone della finale di Berlino del 2006. Per quanto riguarda le nazionali giovanili ci sarà un pezzo unico come la maglia verde dell’Italia Juniores indossata negli Anni ’50 e la coppa degli Europei Under 21 conquistata dagli azzurri di Cesare Maldini nel 1996.