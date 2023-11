Cesena dà la cittadinanza onoraria italiana ai minori nati in Italia da genitori stranieri che hanno completato un ciclo di studi

Lunedì alle 9 nell’aula magna della Biblioteca Malatestiana, l’Amministrazione comunale di Cesena darà avvio al percorso pubblico di conferimento della cittadinanza onoraria italiana ai minori nati in Italia da genitori stranieri, regolarmente soggiornanti o nati all’estero, ma che hanno completato almeno un ciclo di studi.

Nel corso di questo primo momento istituzionale, proposto in occasione della Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il Sindaco Enzo Lattuca e l’Assessora ai Servizi per la Persona e la famiglia Carmelina Labruzzo e l’assessore alla Cultura Carlo Verona, illustreranno le prossime tappe del percorso.