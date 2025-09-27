Cesena, da Casa Bufalini un bando per progetti dedicati a persone fragili

A Cesena Casa Bufalini presenta il bando ‘Ponti Digitali’, con una call per progetti imprenditoriali e startup che propongono soluzioni - beni e/o servizi - basate sull’impiego di tecnologie digitali. Soluzioni concrete a favore delle categorie fragili è quanto intende sostenere questa iniziativa, che rappresenta un’occasione unica per accedere ad un percorso strutturato di formazione, consulenza e networking pensato per rafforzare le competenze, accelerare lo sviluppo delle idee e favorire la creazione di imprese sostenibili e ad alto impatto sociale. Possono partecipare alla call singoli individui, gruppi informali di persone, startup o associazioni (anche di recente costituzione) che presentino un progetto imprenditoriale basato sull’impiego di tecnologie digitali.

Per essere ammessi, i progetti devono essere presentati da proponenti appartenenti in tutto o in parte a categorie considerate fragili (disoccupati, NEET, persone con disabilità, immigrati, donne e senior over 65), oppure essere orientati alla realizzazione di soluzioni (servizi o prodotti) destinati a una o più categorie fragili. È necessario, inoltre, aver compiuto 18 anni.

Ai partecipanti selezionati dalla Commissione tecnica di valutazione viene offerto un percorso personalizzato di 10 mesi con formazione, tutoraggio e consulenze professionali, attività di networking e supporto alla comunicazione, oltre ad un voucher fino a 2mila euro per consulenze specialistiche.

Le candidature devono essere inviate entro le ore 24:00 di venerdì 28 novembre, all’indirizzo info@casabufalini.it. Informazioni e modulistica su www.casabufalini.it.