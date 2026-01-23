Cesena, da Bcc Romagnolo un defibrillatore per i volontari di Protezione Civile

BCC Romagnolo ha donato un defibrillatore semiautomatico (DAE) al Gruppo comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Cesena, rafforzando la dotazione di strumenti salvavita a disposizione dei volontari impegnati sul territorio.

Alla consegna del dispositivo, avvenuta nella giornata di giovedì 22 gennaio nella sede di via Parri, a Torre del Moro, hanno preso parte presenti il sindaco di Cesena Enzo Lattuca, in qualità di autorità comunale di Protezione Civile, il presidente di BCC Romagnolo Roberto Romagnoli, insieme a Cristina Ceccarelli, Responsabile Servizio Gestione Operativa Protezione Civile, il Coordinatore dei volontari Amilcare Antonioli e a Mauro Casadei, tra i volontari del gruppo.

“Siamo profondamente grati a Bcc Romagnolo – commenta il sindaco Enzo Lattuca – per questa donazione, che assume un valore particolarmente significativo non solo per il suo contenuto materiale, ma soprattutto per il messaggio di responsabilità e attenzione verso il bene comune che la accompagna. Si tratta di un contributo pensato e consegnato con l’obiettivo di rafforzare la dotazione di servizi essenziali a disposizione della collettività. Questo dispositivo salvavita rappresenta uno strumento fondamentale che le volontarie e i volontari della Protezione civile potranno utilizzare nei momenti di emergenza e di crisi, aumentando la capacità di risposta del nostro sistema di protezione e sicurezza a tutela dell’intera comunità”.

“Essere banca del territorio – commenta il presidente Roberto Romagnoli di BCC Romagnolo – significa essere presenti nei momenti che contano ed impegnarsi anche a fianco di chi si prende cura degli altri. Sostenere la Protezione Civile vuol dire investire nella sicurezza delle persone e sostenere coloro che tutelano la nostra comunità con competenza e spirito di servizio”.

Da anni la Protezione Civile di Cesena è impegnata nella prevenzione dei rischi, nel soccorso alla popolazione e nel supporto agli enti locali in situazioni di emergenza. La disponibilità di un DAE rappresenta un presidio fondamentale: uno strumento salvavita che può fare la differenza in caso di arresto cardiaco, soprattutto durante interventi sul campo e attività operative.