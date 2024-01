Cesena, da Bcc Romagnolo 100mila euro per il Carisport

Questa mattina. nel corso di un incontro nella Sala degli Specchi del Comune di Cesena, è stato consegnato ufficialmente un contributo di 100.000 euro destinato agli interventi necessari per ridare nuova vita al Carisport di Cesena. Per il Comune erano presenti il sindaco Enzo Lattuca e l’assessore al Bilancio Camillo Acerbi, ai quali è stato consegnato simbolicamente l’assegno di 100.000 euro da parte del presidente di Bcc Romagnolo Roberto Romagnoli, accompagnato dal Direttore Daniele Bagni e dal Vice Direttore Roberto Cuppone.

“Siamo grati al BCC ROMAGNOLO per questa donazione – commentano il sindaco Enzo Lattuca e l’assessore al Bilancio Camillo Acerbi – che ci dà modo di continuare a intervenire in questo impianto sportivo gravemente danneggiato dagli eventi di maggio, ma anche di accelerare i tempi di lavoro. Siamo ottimisti rispetto all’andamento del cantiere avviato nei primi giorni di gennaio, al momento interessato dalle opere di rimozione e sostituzione delle pavimentazioni. Si tratta di un progetto di ripristino particolarmente impegnativo: purtroppo il palazzetto è tra gli impianti sportivi maggiormente danneggiati da acqua e fango. Così come avvenuto al centro sportivo di Borello e alla pista di Atletica, dove siamo intervenuti per renderli nuovamente fruibili, anche in questo caso intendiamo restituire il prima possibile questa struttura alla città e ai cesenati per poter riproporre al più presto la programmazione di nuovi eventi sportivi e iniziative culturali e di intrattenimento. Ringraziamo per questo BCC per questo sostegno che fa la differenza”.