Cesena, da Assocuore corsi per rianimazione dedicati agli studenti delle superiori

Assocuore, Associazione cesenate per la lotta contro le malattie di cuore, è un’organizzazione di volontariato nata nel 1985 per iniziativa di Uber Vittorio Montanari e un gruppo di amici e medici con lo scopo di promuovere la conoscenza e la prevenzione delle malattie cardiovascolari, supportando le manifestazioni e le strutture che se ne occupano. Nell’arco di questi 38 anni ha portato avanti numerose iniziative. Tra le tante va ricordato il contributo di 260.000 euro elargito nel 2006 all’Ausl di Cesena per l’allestimento della sala di emodinamica presso l’Unità Operativa di Cardiologia dell’Ospedale Bufalini di Cesena.

Da poche settimane Assocuore si è trasferita nella nuova sede in Galleria OIR 12. Da qui lancia l’iniziativa di organizzare corsi di formazione per rianimazione cardiopolmonare destinati agli studenti di tutti gli Istituti Superiori di Cesena per offrire ai giovani gli strumenti per prestare un soccorso efficace a chi è colpito da arresto cardiaco. In questi anni, infatti, Assocuore ha donato alla città decine di defibrillatori installati in strutture pubbliche e private. La loro utilizzazione non è difficile, ma è più efficace se si dispone di una preparazione di base.

Altri progetti per il 2024 riguardano la prosecuzione del sostegno al supporto psicologico ai candidati all’installazione di defibrillatore o stimolatore ventricolare, e a coloro ai quali è stato installato di recente, e l’ospitalità per due specializzandi dell’Università di Ferrara assegnati all’Unità Operativa di Cardiologia dell’Ospedale Bufalini.