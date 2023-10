Cesena, Cucine popolari e comunità marocchina cesenate insieme per i terremotati del Marocco

Una cena per raccogliere fondi in favore della popolazione marocchina colpita dal terremoto. Si terrà venerdì 27 ottobre sera al circolo Hobby Terza Età di viale Gramsci in zona Ippodromo e nasce dall’alleanza tra le Cucine Popolari e tre realtà della comunità marocchina cesenate: l’associazione Donne Marocchine e l’associazione Es salam La Pace e dalla scuola Arrahma.

Anche il menù racconta bene di questo sodalizio. Per poter ospitare più commensali la scelta è stata quella di organizzare la serata al Circolo Hobby Terza Età, che conferma la forza di un’amicizia nata nei giorni dell’alluvione quando le Cucine popolari avevano trovato in questi locali una sede provvisoria in vista di potersi riappropriare della propria. Ci saranno le tavolate apparecchiate di tutto punto come da consuetudine delle Cucine popolari, ma a differenza del solito la cena sarà servita a buffet.

Le pietanze che imbandiranno le tavolate renderanno giustizia alle due anime, marocchina e romagnola, dell’iniziativa: il menù infatti prevede cous cous, tajn di carne e verdure, rfisa di pollo, accanto a lasagne e ai contorni di verdure. Lo stesso incontro di culture gastronomiche lo si ritroverà anche al momento dei dolci.

La cena inizia alle 19 di venerdì e per poter dare a tutti la possibilità di partecipare sarà a offerta libera.

Ci sono ancora posti disponibili. Per informazioni e prenotazioni: Oriana 340.9821988; Paola 347.4556831.