Cesena, critiche agli spettacoli al cimitero a inizio settembre: «I morti vanno lasciati in pace»

«Gli spettacoli si fanno a teatro! Il cimitero è un luogo di raccoglimento e silenzio». Appassionato e studioso di Renato Serra, il cesenate Sergio Garaffoni racconta di essere rimasto «allibito» quando ha letto che alcuni degli spettacoli della rassegna “Fu Me” si terranno nel cimitero di Cesena: «I morti vanno lasciati in pace, serve rispetto».

“Fu Me”, acronimo di “Future Memorie”, è una rassegna di teatro contemporaneo ideata e organizzata da “Alchemico Tre”, con la direzione artistica di Michele Di Giacomo e la consulenza musicale di Alex Monogawa. Quella al via il 2 settembre è la sesta edizione di un festival nato a Cesena, che qui si è consolidato ed è cresciuto anche, ma non solo, nella durata nella programmazione.

Quest’anno fino al 14 settembre proporrà in diversi luoghi della città spettacoli di danza, prosa, stand up, musica, performance che si terranno tal Bonci, al chiostro San Francesco, ma anche in luoghi inusuali per gli spettacoli, come la palestra ex Gil e, appunto, il camposanto.

Al cimitero monumentale a Ponte Abbadesse, il 2 settembre (con replica il 3 e il 4), andrà in scena lo spettacolo di apertura di questa edizione: alle 19, dopo l’orario di visita al camposanto, ci sarà “Nephesh. Proteggere l’ombra”, viaggio fisico e sonoro ideato e diretto da Alessandro Renda (produzione Albe e Ravenna Teatro). Suoni e voci saranno udibili in cuffia per un’esperienza pensata apposta per quel luogo e ciò che rappresenta.

Ma Garaffoni - e, aggiunge, «con me tante altre persone con cui ho avuto occasione di parlare» -, non ne fa una questione di contenuto dello spettacolo. Quella che contesta è proprio l’idea che si pensi di fare uno spettacolo lì. L’idea di portare spettatori in quello che, dice con forza, «è un luogo sacro» ritiene sia una mancanza di rispetto verso ciò che quel luogo rappresenta e verso i morti che vi riposano. «Il cimitero lo frequento da 30 anni, ogni domenica. Lo conosco come le mie tasche e da tempo mi batto perché venga rispettato - racconta -. Lo faccio con chi porta i cani ignorando i divieti affissi ad ogni ingresso. Credo che rispetto serva anche in questo caso». Il suo appello è che questi spettacoli vengano spostati altrove: «C’è un mese di tempo per riuscirci».